  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Talisca transferine çevrildi. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcan sarı lacivertlilerden konuyla alakalı resmi açıklama geldi. İşte Anderson Talisca transferinde son durumu... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 11:59
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Son haftalardaki çıkışını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Yoğun maç trafiğine giren Kanarya, kadro rotasyonunu genişletmek için kolları sıvadı.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de tüm gözler Anderson Talisca'ya çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Brezilyalı yıldız ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Ocak ayında oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Fenerbahçe'ye transferi için gün sayılan Anderson Talisca için resmi açıklama geldi.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

"BELLİ SÜREÇLER YAŞIYORUZ"

"Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar.

Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Reklam
G.Saray'da Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı!
DİĞER
atv’nin yeni dizisi ‘Holding’ 5 Aralık’ta açılıyor
Ahmet Özer'in yardımcısı Osman Yalçın için yakalama kararı! PKK yandaşlarını belediyede işe aldığı ortaya çıktı "Kent uzlaşısı" detayı!
G.Saray kalecisini buldu!
Spor yazarları Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçını değerlendirdi
f
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Onuachu'nun golü Puskas'a aday gösterildi! Onuachu'nun golü Puskas'a aday gösterildi! 12:20
F.Bahçe Talisca'yı doğruladı! İşte o açıklama F.Bahçe Talisca'yı doğruladı! İşte o açıklama 11:58
Valladolid - Atletico Madrid maçı ne zaman? Valladolid - Atletico Madrid maçı ne zaman? 11:50
Espanyol - Celta Vigo maçı ne zaman? Espanyol - Celta Vigo maçı ne zaman? 11:44
Alaves - Leganes maçı ne zaman? Alaves - Leganes maçı ne zaman? 11:40
Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman? Barcelona - Las Palmas maçı ne zaman? 11:37
Daha Eski
G.Saray'da Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! G.Saray'da Alkmaar maçı sonrası ayrılık kararı! 11:18
West Ham United - Arsenal maçı ne zaman? West Ham United - Arsenal maçı ne zaman? 11:01
Wolverhampton - Bournemouth maçı ne zaman? Wolverhampton - Bournemouth maçı ne zaman? 10:58
Nottingham Forest - Ipswich Town maçı ne zaman? Nottingham Forest - Ipswich Town maçı ne zaman? 10:53
Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman? Crystal Palace - Newcastle United maçı ne zaman? 10:38
Brentford - Leicester City maçı ne zaman? Brentford - Leicester City maçı ne zaman? 10:27