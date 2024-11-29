Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama

"BELLİ SÜREÇLER YAŞIYORUZ" "Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok.

Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı.