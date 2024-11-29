Fenerbahçe Anderson Talisca transferini doğruladı! İşte o açıklama
Son dakika haberi: UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de gözler Talisca transferine çevrildi. Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcan sarı lacivertlilerden konuyla alakalı resmi açıklama geldi. İşte Anderson Talisca transferinde son durumu... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Brezilyalı yıldız ile görüşmelerini sürdüren sarı lacivertliler Ocak ayında oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer etmek için yoğun mesai harcıyor.
Fenerbahçe'ye transferi için gün sayılan Anderson Talisca için resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Brezilyalı oyuncunun transferiyle ilgili konuştu.
"BELLİ SÜREÇLER YAŞIYORUZ"
"Çok spekülasyon var. Biz transfere son derece konsantreyiz. Fakat yazılanlar kadar pozitif bir durum yok.
Bunlar süreç isteyen konular. Biz de belli süreçler yaşıyoruz. Şu anda 'bitti ve aldık' gibi bir durum söz konusu değil. Bu haberler çıktığında milli takım arasıydı.
Basının da habere ihtiyacı vardı. O hafta Ronaldo'yu, Talisca'yı alıyoruz haberleri çıktı.
Bu seneki transferlerde yüzde 100'le gittiğimizi düşünüyorum. Oğuz Aydın'ın son performansından sonra transferlerin hepsi iş yaptı.
En-Nesyri golünü attı, Maximin var, Oğuz Aydın oynuyor, Amrabat var. Çok büyük katkı sağladılar.
Amacımız, hocamızla da istişare ederek devre arasında takımı güçlendirmek. Yabancı hakkımız var ve onu da kullanacağız." ifadelerini kullandı.
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