3 puanı çektik aldık

Fenerbahçe, Çekya'da adeta tarih yazdı... Daha önce iki kez karşılaştığı rakibine iki maçta da boyun eğen sarı-lacivertli temsilcimiz, bu kez Slavia'yı kendi evinde devirdi. Maça Slavia Prag etkili başladı. 7'de de Chroy'le öne geçti. Bu golden sonra yavaş yavaş toparlanan Jose Mourinho'nun öğrencileri, kendi kimliğini ortaya koymaya başladı. Dakikalar 35'i gösterdiğinde Edin Dzeko'nun muhteşem golüyle önce beraberliği yakaladı.

OYUNA GİRDİ GOLÜNÜ ATTI

İkinci yarıda gerektiği gibi oynadı. Kaptan Dzeko'nun yerine 78'de oyuna giren Youssef En-Nesyri, 85'te Tadic'in 'al da at' pasında kaleci Kinsky'yi mağlup etti ve Fenerbahçe'yi zorlu deplasmanda 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi. Avrupa Ligi'nde puanını 8'e yükselten Fenerbahçe, ilk 8 iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertliler, ayrıca bu sezon hiçbir kulvarda kendi evinde mağlup olmayan Slavia'ya yenilgiyi tattırdı.

HARİKA OYNADIK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag deplasmanında alınan üç puanın ardından öğrencilerinin performansından övgüyle bahsetti: "Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Harika performans sergilediler. İlk yarıda zaman zaman bazı defansif hatalar yaptık. Rakip ikinci golü bulabilirdi ama ikinci yarı dengeyi sağladık. Rakip adam adama oynuyordu, dakikalar geçtikçe tempoları düşecekti. Biz de kartlarımızı oynadık. Takımımın tutumundan ötürü mutluyum. Üst tura çıkmak artık kendi elimizde. 3 deplasmanda 4 puan aldık. Bu pozitif bir durum, 3 maçta 3 beraberlikten iyidir. Tabelada orta sıralardayız. Kaderimizi Kadıköy'de kendimizi belirleyeceğiz."

SAMET İLK KEZ

Samet Akaydin, Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almamıştı. Dün Çağlar sakat, Becao ise cezalıydı.

AVRUPA'DA SİFTAH

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk skor katkısını yaptı. Dzeko'nun attığı golün pasını veren Polonyalı oyuncu, maç içindeki performansıyla da alkış aldı.

SAMET İLK KEZ

Samet Akaydin, Avrupa Ligi'nde ilk kez forma giydi. Tecrübeli oyuncu, Union Saint-Gilloise, Twente, Manchester United ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almamıştı. Dün Çağlar sakat, Becao ise cezalıydı.

ÇOK ÖNEMLİ GALİBİYET

Asist yapan Dusan Tadic: "Çok önemli bir galibiyetti. Zor bir rakipti. Maçın genelinde rakip adam adama markaj uyguladı. Bu hakem kararlarında dolayı da oldu, maç agresif noktaya gitti. Bazı faulleri vermedi. Takım için önemli bir galibiyet oldu, en önemlisi buydu. Saha içerisinde zekice hareket ettik. Bu tip maçları kazanmak için de böyle hareket etmelisiniz."

ASİST MAKİNESİ DUSAN TADIC

O bir yıldız, o bir mega star, o bir virtüöz, o bir lider, o bir asist makinesi... Adı: Dusan Tadic... Fenerbahçe'nin 36'lık dinamosu, dün Slavia Prag deplasmanında da yine yaptı yapacağını... Sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isim olan Sırp yıldız, harika oyununu çok şık bir asistle süsledi. En-Nesyri'nin attığı golün pasını veren Tadic, bu sezon Avrupa Ligi'nde aynı Szymanski gibi ilk asistini yaptı. Tüm kulvarlarda ise 20'nci maç çıkıp, 9'uncu kez arkadaşlarına gol pası verdi.