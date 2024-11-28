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Haberler Fenerbahçe Slavia Prag galibiyeti sonrası Samet Akaydın: Burası Fenerbahçe!

Slavia Prag galibiyeti sonrası Samet Akaydın: Burası Fenerbahçe!

UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag deplasmanından 3 puan ile dönen Fenerbahçe'de Samet Akaydın maç sonu açıklamasında bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2024 Cuma 01:30
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Slavia Prag galibiyeti sonrası Samet Akaydın: Burası Fenerbahçe!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Slavia Prag ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Çekya deplasmanından 2-1 skor ile 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Zorlu mücadelenin ardından Samet Akaydın açıklamalarda bulundu.

"BURASI FENERBAHÇE"

İnanılmaz bir mücadele vardı. Herkes elinden geleni yaptı. Burası Fenerbahçe, burada herkes kendini hazır tutuyor. Ben de bunlardan biriyim. Herkes iyi çalışıyor. Oynayan oynamayan herkes elini taşın altına koyuyor. Galip geldik mutluyuz. Zor bir maçtı. Deplasmanda galip gelmek çok iyi oldu. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor.

Maç gergin ve sertti. Biz de biraz sert oynadık. Hakem tolerans göstermedi, basit kartlar verdi. İlk yarı başlarken biraz çekingen başladık ama ikinci yarı daha iyiydik. Sonucunu da aldık.

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