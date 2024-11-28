SLAVIA PRAG FENERBAHÇE MAÇI CANLI | F.Bahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? TRT1 canlı izle

Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Çekya ekibi Slavia Prag ile kozlarını paylaşacak. Liginin namağlup liderine karşı 3 puan alarak AZ Alkmaar maçının yaralarını sarmayı ve üst sıralara yükselmeyi hedefleyen sarı-lacivertlilerde Becao, kart cezası nedeniyle forma giymeyecek. Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Slavia Prag - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 28 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak

SLAVIA PRAG - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag:Kinsky, Zima, Holes, Ogbu, Oscar, Zafeiris, Doudera, Diouf, Provod, Chytil, Chory.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Mert, Fred, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri.

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TAKIM İSTATİSTİKLERİ

Avrupa Ligi'nde sarı-lacivertliler, 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 5 puanla 21. sırada bulunuyor. Prag ekibi ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puan topladı ve 23. sırada yer alıyor. Süper Lig'de son olarak Kayserispor'u deplasmanda mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde de kazanarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Slavia Prag 3. kez karşılaşacak. İki ekip 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşti. Kadıköy'de oynanan ilk maçı 3-2 kazanan Çekya ekibi, rövanşta da aynı skorla galip gelerek tur atlayan taraf oldu.

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AVRUPA KUPALARINDA 279. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 maça çıktı. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 110 galibiyet alırken, 58 maçta da berabere kaldı. 110 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde ise 397 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 141. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 140 mücadelede 61 galibiyet, 35 beraberlik ve 44 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 196 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 177 gol gördü.

ÇEKYA TAKIMLARI İLE 15. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 14 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler en fazla maçı Sparta Prag'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda her iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 2 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Bohemians Prag ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşirken, Sigma Olomouc ile de UEFA Kupası'nda oynadı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda Viktoria Plzen ile 3. turda eşleşmiş ve rakibini elemeyi başarmıştı. Sarı-lacivertliler son olarak ise Slovacko ile UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eşleşti ve rakibini eleyerek tur atladı. Kanarya, Çekya temsilcilerine karşı 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de mağlup oldu.

ÇEKYA'DA NAMAĞLUP LİDER

Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor. Son lig maçında sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 41 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Takımın forvet oyuncuları Tomas Chory ve Mojmir Chytil, ligde 6'şar gol kaydetti.

BECAO CEZALI

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao, Avrupa Ligi'nde tüm maçlarda forma giyerken, 11'de çıktığı 3 maçta da sarı kart gördü. Becao, son olarak AZ Alkmaar mücadelesinde gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü. 28 yaşındaki futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

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ALMAN HAKEM DÜDÜK ÇALACAK

Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann düdük çalacak. Stegemann'ın yardımcılıklarını Marco Achmüller ile Christof Günsch yapacak. Maçın 4. hakemi ise Florian Badstübner olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Benjamin Brand oturacak. AVAR'da ise Tobias Reichel eşlik edecek.

Brand geçtiğimiz sezonun 33. haftasında Fenerbahçe'nin, Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada VAR hakemi olarak görev yaptı.