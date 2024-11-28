3 puandan fazlası

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftada bugün Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, galibiyete odaklandı. Sarı-lacivertliler, Prag deplasmanında kazanarak hem 3-1 kaybedilen AZ Alkmaar maçının yaralarını sarmak hem de yeniden üst sıralara çıkmak istiyor. Temsilcimiz Fenerbahçe; 4 maç sonunda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Slavia Prag ise 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

MOURİNHO KENARDA OLACAK

FORTUNA Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonundan Sascha Stegemann düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde teknik patron Jose Mourinho, Slavia Prag maçında kulübedeki yerini alacak. Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanını tribünden takip eden Portekizli çalıştırıcı, Slavia Prag karşısında takımıyla sahaya çıkacak.

AMRABAT ÜZÜNTÜSÜ

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçı hazırlıkları dün İstanbul'da yapılan antrenmanla tamamlandı. Sarı- lacivertlilerde mide enfeksiyonu geçiren Sofyan Amrabat, dünkü çalışmaya katılmadı ve Prag kafilesine de dahil edilemedi. Faslı orta saha; bugünkü Slavia Prag maçında oynayamayacak. Ayrıca grip olan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı. UEFA listesinde olmayan Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartuğ Elmaz da kafilede bulunmadı.

279. SINAV

Avrupa Ligi'nin 5. haftasında bugün Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 279. karşılaşmasına çıkacak. Sarı- lacivertli takım, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 278 müsabakada 110 galibiyet ve 110 mağlubiyet yaşarken, 58 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 379 kez havalandırırken, kalesinde 397 gol gördü.

SAMET- DJIKU YAN YANA

Sarı-lacıvertlılerde defans hattında bu akşam Samet Akaydin ile Alexander Djiku forma giyecek. Rodrigo Becao'nun cezalı olması, Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle Jose Mourinho'nun defans hattının ortasında Samet-Djiku ikilisini oynatması bekleniyor. Sol bekte ise Kostic'in yokluğunda Mert Müldür'ün forma giyeceği aktarıldı.

ÇEKLER'LE 15. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe, bugüne kadar Çekya ekipleriyle 14 müsabaka oynadı. Sarı-lacivertliler en fazla maçı Sparta Prag'a karşı yaptı. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda her iki maçı da kaybeden sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında oynadığı 2 maçta ise sahadan galibiyetle ayrıldı. Kanarya, Bohemians Prag ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda eşleşirken, Sigma Olomouc ile de UEFA Kupası'nda oynadı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığı 2012-2013 sezonunda Viktoria Plzen ile 3. turda eşleşmiş ve rakibini elemeyi başarmıştı. Sarılacivertliler son olarak ise Slovacko ile Avrupa Ligi elemelerinde eşleşti ve rakibini eleyerek tur atladı. Kanarya, Çekya temsilcilerine karşı 5 galibiyet ve 2 beraberlik alırken, 7 kez de mağlup oldu.

RAKİP NAMAĞLUP

Teknık direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup liderlik koltuğunda yer alıyor. Son lig maçında sahadan 4-0 galip ayrılan kırmızı-beyazlı ekip oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle 41 puan topladı. Rakip filelere 37 gol gönderen Prag ekibi kalesinde sadece 5 gol gördü. Takımın forvet oyuncuları Tomas Chory ve Mojmir Chytil, ligde 6'şar gol kaydetti.