"15 oyuncuyla geldik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Slavia Prag maçı öncesi konuştu. Mourinho, önemli bir rakiple oynayacaklarını anımsatıp, "Slavia Prag teknik direktörü harika iş çıkarıyor. Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım, iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde" dedi. PORTEKIZLI teknik direktör, "Birçok oyuncum eksik, sadece Amrabat değil. UEFA listesine yazamadıklarımız, sakatlığı olanlar, cezalı olanlar... Bazı oyuncularımız da sakatlıktan yeni çıktı. Kısıtlı bir kadroyla buraya geldik ama sonuç almaya geldik. Kaleciler hariç 15 oyuncuyla buraya geldik, sahada zaten 10 oyuncu var. Kulübede 5 oyuncu olacak" şeklinde konuştu.

ZOR BİR MAÇ

Fred bu akşam oynanacak Slavia Prag mücadelesinin kolay geçmeyeceğini aktardı. 3 puan almaları gerektiğini kaydeden Brezilyalı orta saha, Slavia Prag'ın iyi bir takım olduğunu belirterek "Zor bir maç olacak, puanlara ihtiyacımız var. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kazanmak için oynayacağız" ifadelerini kullandı.