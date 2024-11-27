Jose Mourinho'dan o soruya flaş yanıt! "Cevap vermenin bir anlamı yok"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 5. maçında Fenerbahçe, Çekya deplasmanına çıkmaya hazırlanıyor. Avrupa'da yeni formatta oynadıkları 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı lacivertliler, 5 puan ile 21. sırada bulunuyor. Mücadeledeki rakipleri Slavia Prag ise 4 puan ile 23. sırada yer almakta.

28 Kasım Perşembe günü saat 23:00'da oynanacak olan karşılaşma öncesi teknik direktör Jose Mourinho ve Fred basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundular.

Fred'in açıklamalarından öne çıkanlar;

Zor bir maç olacak, puanlara ihtiyacımız var. Zor bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama kazanmak için oynayacağız.

İŞTE MOURINHO'NUN AÇIKLAMALARI:

Slavia Prag teknik direktörü harika bir iş çıkarıyor. Takımı her geçen gün daha iyiye gidiyor, bu yıl da kolayca şampiyon olacaklardır. Zorlu bir rakip, gelirken zemine baktım ve iyi gözüküyor. İyi bir maç olması için bütün şartlar yerinde gözüküyor.

"Rakibin en tehlikeli oyuncusu kim?"

-Jose Mourinho: "Buna cevap vermem çünkü bir anlamı yok. Önemli olan oyuncu değil, takım. Yıllardır aynı oyunu oynuyorlar. Tempolu ve fiziksel bir takım. Karşılaşması kolay bir takım değiller."

"İŞİN KOMİK KISMI..."

Buraya gelirken sakatlıktan yeni çıkıp süre alamayan oyuncularla geldik. İşin komik kısmı kaleciler hariç 15 oyuncuyla geldik, sahada 10 oyuncu var, dolayısıyla kulübede 5 oyuncu olacak. Oyuncu değişikliği yaparken sorun yaşamayacağız. Sonuç almaya geldik.