Talisca heyecanlandırdı

Fenerbahçeli taraftarları Anderson Talisca heyecanı sardı. Al-Nassr ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı yıldızla bir süredir görüşmelerini sürdüren sarı lacivertli yönetim, transferde büyük mesafe kat etti. Özellikle asbaşkan Acun Ilıcalı'nın sambacıyla yüz yüze görüştüğü ve oyuncuyu ikna ettiği belirtildi. Tüm bunlar yaşanırken Talisca'dan da flaş bir hamle geldi. 30 yaşındaki on numara, sosyal medya hesabından F.Bahçe'de oynayan vatandaşları Rodrigo Becao ile Fred'i takibe aldı. Talisca'nın bu hareketi Fenerbahçeli taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Bir aksilik yaşanmaması halinde Talisca, sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe forması giyecek.