Prag'da mecburi revizyon

Süper Lig'de oynadığı son maçtan da galibiyetle ayrılan F.Bahçe, oraya koyduğu oyunla da takdir toplamaya başladı. Özellikle Mourinho'nun takımı tam olarak tanımasıyla yükselişe geçen sarı lacivertliler, bu ivmesini Avrupa'da da sürdürmek istiyor. Keza Avrupa Ligi'ndeki son 3 maçında galibiyet alamayan Portekizli hoca, Slavia Prag deplasmanında bu kötü istatistiği bozmak ve ligdeki oyunu Çekya'da da sürdürmeyi planlıyor.

SOL ŞERİTTE DEĞİŞİKLİK

Sakat ve kadroya yazılmayan oyuncular nedeniyle Jose Mourinho, Prag deplasmanında mecburi revizyon yapacak. Kayserispor maçının yıldızları Oğuz Aydın ile Filip Kostic'in listede yer almamasından dolayı sol kanadı komple değişecek. Jose, sakat olan Maximin ve sakatlıktan dönen İrfan Can'ı riske etmezse sol açıkta Mert Hakan Yandaş'a görev verecek. Mert Müldür de sol beke geçecek.

Portekizli Kayseri maçındaki kalan 9 ismi ise değiştirmeyecek.

Mourinho, Çağlar'ın sakat, Becao'nun da sarı kart cezalısı omasından dolayı Samet ve Djiku ikilisine stoperde görev verecek. Portekizli çalıştırıcını zaten bunu düşünerek Kayseri deplasmanında bu ikiliyi oynatmıştı.