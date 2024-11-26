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Çağlar başladı
10 Kasım'daki Sivasspor maçının hemen başında sakatlanan ve oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün diz iç bağlarında gerilme tespit edilmişti. Milli oyuncu 16 günlük tedavisinin ardından dün sahalara indi ve bireysel çalışmalara başladı. Çağlar Söyüncü tam anlamıyla 22 Aralık'ta hazır olacak. Yıl başından sonraki Hatayspor maçında oynayabilecek.
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