TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, iki yıldızla daha sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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29 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunun ortasında Başakşehir'den transfer edilmişti.
İrfan, sarı-lacivertli formayla 144 maça çıktı, 30 gol, 29 asistlik katkı sağladı.
Milli yıldızla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.
Başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için el sıkışıldı.
Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.
SIRADA OSAYI VE TADIC VAR
Sabah'ın haberine göre, yönetim şimdi gözünü Bright Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'e çevirdi.
Ancak sarı-lacivertliler, yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayabileceklerine inanıyor.
Nijeryalı oyuncu da her açıklamasında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor.
36 yaşındaki Tadic'e ise eski takımı Ajax talip. Yönetim, Sırp yıldıza 1 artı 1 yıllık sözleşme teklif edip beklemeye geçti.
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