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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Ocak ayı için kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de iç transfer çalışmaları da devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, iki yıldızla daha sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 12:38
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Fenerbahçe'de son haftalarda gündemi en çok meşgul eden konu transfer çalışmaları.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Ancak yönetim bir yandan da sezon sonu sözleşmeleri bitecek oyuncularla orta yolu bulmak için yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Fenerbahçe'ye ilk müjdeli haber İrfan Can Kahveci'den geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

29 yaşındaki oyuncu, 2020-21 sezonunun ortasında Başakşehir'den transfer edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

İrfan, sarı-lacivertli formayla 144 maça çıktı, 30 gol, 29 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Milli yıldızla yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaşıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Başarılı futbolcuyla 3 yıllık yeni sözleşme için el sıkışıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

SIRADA OSAYI VE TADIC VAR

Sabah'ın haberine göre, yönetim şimdi gözünü Bright Osayi-Samuel ve Dusan Tadic'e çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

İngiltere'den Osayi-Samuel ile ilgilenen takımlar var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Ancak sarı-lacivertliler, yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayabileceklerine inanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 2 imza yolda! İrfan Can Kahveci'nin ardından...

Nijeryalı oyuncu da her açıklamasında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu dile getiriyor.

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