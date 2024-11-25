  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kurtarıcı kaptan

Kurtarıcı kaptan

Kayseri maçında 1 gol, 1 asistle oynayan Tadic, toplamda ise 7 gol, 5 asiste ulaştı. 36 yaşındaki yıldız Süper Lig’deki 12 karşılaşmanın 5’inde en yüksek reytingi alarak da maçın adamı seçildi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kurtarıcı kaptan

20 Kasım'da 36 yaşına giren Dusan Tadic için yaş sadece bir sayıdan ibaret... Tecrübeli futbolcu, her geçen gün yaşlansa da bunu performansına yansıtmıyor. Kaptan son oynanan Kayserispor deplasmanında da farkını ve klasını bir kez daha gözler önüne serdi. Fenerbahçe'nin 6-2'lik zaferine 1 gol, 1 asistle katkıda bulunan Sırp yıldız, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarıp, takım arkadaşı Edin Dzeko'yu yakalayarak krallık yarışında ikinci sıraya yükseldi. Asist sayısını da 5'e çıkararak zirvedeki Galatasaray'lı Sara'yı yakaladı.

TAKIMIN EN İYİSİ

Tadic, öyle ki bu sezon Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı 12 karşılaşmanın 5'inde maçın adamı seçildi. Adana Demirspor maçında 8.1, Alanyaspor karşılaşmasında 9.1, Kasımpaşa mücadelesinde 7.8 ve Samsunspor maçında 8.6 reyting aldı. Tadic, Antalya maçında da 7.5 reytingle Fenerbahçe'nin en iyi ismiydi. Tadic, Sivas karşılaşmasında 8.0 reytingle Maximin ile Mert Hakan'ın Kayseri deplasmanında da 8.5'le Oğuz Aydın'ın ardında kalsa da istikrarını gözler önüne serdi. Tadic, bu sezon tüm kulvarlarda 8 gol attı, 8 asist yaptı.

Talisca sonrası bir bomba daha! Mourinho bizzat aradı
REKLAM - Halkbank
DİĞER
“Metin’in kaybı beni yıktı” Metin Arolat’ın yakın dostu Demet Sağıroğlu’ndan duygusal sözler!
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor...
O yıldız için Avrupa devleriyle transfer yarışı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... G.Saray'a transfer müjdesi! Ayrılmak istiyor... 00:12
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:07
Ancelotti'den Arda'ya övgü! Ancelotti'den Arda'ya övgü! 00:06
Kartal evinde ağır yara aldı! Kartal evinde ağır yara aldı! 23:54
Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum Van Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum 23:54
Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu Kartal zirveden uzaklaştı! İşte güncel puan durumu 23:54
Daha Eski
Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! Dolmabahçe'de maç sonu büyük tepki! 23:53
Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... Arda Güler rakibin aklını aldı! İşte o çalım... 23:53
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'dan istifa iddialarına yanıt! 23:53
Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! Mourinho Beşiktaş maçını tribünden izledi! 23:53
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! Trabzonspor'da Okay Yokuşlu şoku! 23:53
Samsun'da kazanan yok! Samsun'da kazanan yok! 23:53