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Kostic’ten açılış
Sarı-lacivertli ekibin, Juventus'tan sezon sonuna kadar kiraladığı Filip Kostic, Kayserispor maçında Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti. Kayserispor deplasmanında mücadeleye ilk 11'de başlayan Kostic, 85'inci dakikada takımının 5'inci golünü attı. Fenerbahçe formasını 6 Süper Lig maçında giyen 32 yaşındaki futbolcunun 2 de asisti bulunuyor.
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