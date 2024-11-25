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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun yükselişi

FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun yükselişi

Geldiği günden bu yana oynattığı oyunla eleştirilen Jose Mourinho, son 4 karşılaşmada Fenerbahçe’yi şaha kaldırdı. Hem alınan skorlar hem de oyun camia tarafından alkış aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Jose Mourinho'nun yükselişi

F.Bahçe'ye sezon başında oynattığı futbolla ağır eleştiriler alan Jose Mourinho, son haftalardaki oyunuyla ise takdir kazandı. Özellikle Avrupa Ligi'ndeki M.United karşılaşmasında ortaya konan oyun, camianın ümitlenmesine neden olmuş ve 'Jose Mourinho böyle oyun oynatmalı' yorumları yapılmıştı. Takıma ve ülkeye alışmaya başlayan Portekizli, F.Bahçe'yi her hafta oyun olarak ileri taşımaya başladı.

HER HAFTA İVMELENİYOR

Bodrum FK maçıyla başlayan yükseliş Trabzonspor deplasmanında devam etti. Sivasspor mücadelesinde ise oyunu domine eden ve rakip ceza sahasında 45 kez topla buluşarak sezonun rekorunu kıran Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında ise 3.83'lük gol beklentisiyle bu alanda da kendi rekorunu geliştirdi. Jose'nin dokunuşları, oynattığı oyun, camiadan ve taraftarlardan alkış aldı.

MOURINHO CENGİZ'İ TAMAMEN SİLDİ

Mourinho, Cengiz Ünder'i Kayseri kafilesine almadı. Jose'nin bu tutumu, Cengiz Ünder'i tamamen sildiği şeklinde yorumlandı. Cengiz'in devre arasında ayrılması bekleniyor.

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