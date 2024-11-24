Gövde gösterisi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de kritik Kayserispor deplasmanında Oğuz Aydın'ın müthiş performansı ve golleriyle galibiyete uzandı. Sarı-lacivertli forma altında ilk kez bir resmi maça ilk 11'de başlayan Oğuz, aynı zamanda ilk gollerini kaydetti. Dünkü mücadelede sol kanatta şans bulan 24 yaşındaki futbolcu, 15 ve 26. dakikalarda ağları havalandırmasını bildi. Genç yıldız önce sol ayağıyla skor 2-0'a getirdi, ardından da sağ ayağıyla 3-0'ı sağladı. Oğuz Aydın, bir de asist yaparak Jose Mourinho'dan aldığı fırsatı iyi değerlendirmeyi başardı.

LİGDE ÜÇÜNCÜ KEZ

Öte yandan Oğuz Aydın, 2007-2008 sezonundan bu yana Fenerbahçe formasıyla ilk 11'de başladığı ilk Süper Lig maçında iki gol atan ilk Türk futbolcu oldu. Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de üçüncü kez forma şansı buldu. Daha önce ligde 1. haftada Adana Demirspor maçında 1 dakika, 10. haftadaki Bodrum FK karşılaşmasında da 21 dakika süre bulabilen Oğuz, dün akşam da 13. hafta mücadelesinde Kayserispor deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu, sezon başında Şampiyonlar Ligi elemelerinde de Lille'e karşı 2 maçta toplam 21 dakika şans bulmuştu.

GOLÜM İÇİN MUTLUYUM

Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atan Kostic, "İlk golüm için mutluyum ama 3 puan için daha mutluyum. Milli ara sonrası galibiyet çok önemliydi. Rakibin 2. golünden sonra problem yaşadık ama yapmamız gerekeni yaptık. Böyle devam etmeliyiz" dedi.

2 hafta, 2 asist

Mert Hakan Yandaş, Kayserispor maçında yaptığı asist ve performansıyla beğeni topladı. Mert Hakan, "Oyuna müthiş başladık. Doğru oynayınca bu skorlar bizim için normal. 2 haftadır oynuyorum, 2 asistle süsledim. Bu camiaya hizmet etmek için buradayım" diye konuştu.