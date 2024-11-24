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Haberler Fenerbahçe Buldozer

Buldozer

Kayserispor'u farklı geçen Fenerbahçe ligde 4'te 4 yaptı. Tadic (P) perdeyi açtı, Oğuz Aydın’ın 2 golü geldi. Djiku (kk) ile Kolovetsios’un sayıları (2-3) tedirgin etse de En-Nesyri, Kostic ve Szymanski farkı getirdi: 6-2

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Buldozer

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor'u 4-2 yendi. Maça çok hızlı başlayan Kanarya, 7. dakikada Tadic'in penaltısı ile öne geçti. İlk kez ilk 11'de oynayan Oğuz Aydın 15 ve 26'da attığı golle skor 3-0 oldu. 44'te Djiku kendi kalesini vurdu: 1-3. İkinci yarıya ev sahibi hızlı başladı. 57'de Kolovetsios'in golüyle skor 3-2 oldu. Maçta momentum bir anda değişti.

DEPLASMAN KRALI: SERİ 26 OLDU

Art arda Kayserispor atakları gelirken sarı lacivertli taraftarlar 'acaba' demeye başladı. Ancak 64'te En-Nesyri, 85'te Kostic ve 88'de Szymanski'nin golleriyle fark geldi: 6-2. Fenerbahçe bu galibiyetle hem 4'te 4 yaptı hem de deplasman canavarı olduğunu bir kez daha gösterdi. Sarı lacivertliler, dünkü galibiyetle birlikte dış sahada yenilmeme serisini 26'ya çıkardı. Bu periyotta 21 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

45 METREDEN DİREK

Fenerbahçe maçın son anlarında şov yaptı. 64'te giden Dzeko, uzatma anlarında 45 metreden Kayseri kalesine füze gönderdi. Kaleci Bilal'i geçen top, direkten geri döndü.

30. GALİBİYET

Kayserispor ile F.Bahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geldi. Bu periyotta Kanarya 30, sarı kırmızılılar 8 kez kazandı. 9 defa beraberlik çıktı. 107 gol atan Kanarya, kalesinde 50 gol gördü.

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