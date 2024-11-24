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Haberler Fenerbahçe 10 tane de atabilirdik

10 tane de atabilirdik

Portekizli teknik direktör farklı galibiyeti yorumladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 06:50
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10 tane de atabilirdik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 6-2'lik Kayserispor galibiyetinin ardından konuştu. Mourinho, "Öndeyseniz savunma yapın fikrinde değilim. Öndeyken goller atmaya devam etmekten yanayım. 6 gol attık ama 10 tane de atabilirdik. İyi bir galibiyet aldık" diye vurguladı. İrfan Can Kahveci'ye teşekkür eden ünlü hoca, "İrfan Can, bana geldi 'Beni götürün, kulübede olayayım, gerekirse 10-15 dakika risk alabilirim.' dedi. Takıma yardım isteği nedeniyle teşekkür ederim" bilgisini verdi. Jose Mourinho, Talisca transferiyle ilgili soruya da herhangi bir bilgisi olmadığını belirtti.

METİN ÖZTÜRK'E PENALTI YANITI

Jose Mourinho, Metin Öztürk'e yanıt verdi. Portekizli hoca: "Galatasaray İkinci Başkanı penaltının mantıksız olduğunu düşünüyorsa her hafta Galatasaray maçında mantıksız şeylerle karşılaşıyoruz. Mesela bir sonraki rakiplerinin sarı kart sınırındaki tüm oyuncuları kart görüyor" dedi.

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