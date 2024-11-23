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Haberler Fenerbahçe Suni gündem!

Suni gündem!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kayserispor’un Yapı Kredi Bankası’na borçlanmasına ilişkin sosyal medyada oluşturulan gündeme dair açıklamada bulundu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Suni gündem!

Sarı lacivertli kulübün başkanı, rahatsızlığını belirterek, "Oluşturulan bu suni gündem, Kayserispor Kulübünün mevcut yönetimi ve eski yönetimi arasında yaşanan mali anlaşmazlıklardan ibarettir. Ancak konu çarpıtılarak kasten ve sistematik bir şekilde şahsımla ve yönetim kurulu başkanı olduğum banka ile ilişkilendirilmeye çalışılmaktadır. Kayserispor Kulübünün Yapı Kredi Bankasına herhangi bir borcu bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

KAYNAK YARATTI

Söz konusu borcun, eski başkan Berna Gözbaşı ve sahibi bulunduğu şirkete ait olduğunu aktaran Koç, şöyle devam etti: "Sayın Gözbaşı, kulübünün ihtiyaçlarını karşılamak için yarattığı bu kaynakla kulübünden TFF gelirlerinin temliğini almıştır. Şirket, Kasım 2022'de pek çok şirketin de yaptığı gibi kredi borçlarının finansal yeniden yapılandırma kapsamında vadeye yaymak için bankalara başvurmuştur. Toplam 15 bankanın oluşturduğu konsorsiyumda Yapı Kredi Bankası süreci yönetmekten sorumlu banka olarak seçilmiştir."

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