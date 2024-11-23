Kayserispor-Fenerbahçe maçında gerginlik: Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde isabet etti!
Fenerbahçe'nin RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk olduğu Süper Lig maçında oldukça gergin anlar yaşandı. Sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, tribünlerden atılan yabancı maddelerin kendisine isabet etmesi sonucunda yerde kaldı.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 17:27
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Bir süre yerde kalan Mert Hakan daha sonra ayağa kalktı ve köşe vuruşunu kullandı.
Not: Görüntüler, BeinSports'tan alınmıştır.
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