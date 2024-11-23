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Haberler Fenerbahçe Kayserispor-Fenerbahçe maçında gerginlik: Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde isabet etti!

Kayserispor-Fenerbahçe maçında gerginlik: Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde isabet etti!

Fenerbahçe'nin RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda Kayserispor'a konuk olduğu Süper Lig maçında oldukça gergin anlar yaşandı. Sarı lacivertlilerin futbolcusu Mert Hakan Yandaş, tribünlerden atılan yabancı maddelerin kendisine isabet etmesi sonucunda yerde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 17:27
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Kayserispor-Fenerbahçe maçında gerginlik: Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde isabet etti!

Trendyol Süper Lig'in 13'üncü haftasında Kayserispor evinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında gerginlik: Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde isabet etti!

Mücadelenin 24'üncü dakikası istenmeyen olaylara sahne oldu.

Kayserispor-Fenerbahçe maçında gerginlik: Mert Hakan Yandaş'a yabancı madde isabet etti!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, kazanılan köşe vuruşunu kullanmaya gitti ve o sırada kendisine isabet edilen yabancı madde nedeniyle bir yere yığıldı.

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