  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, milli aranın ardından Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Zirve yolundaki bu zorlu virajı puan kaybetmeden atlatmak isteyen sarı-lacivertliler, 4 eksikle sahaya çıkacak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdüğüyle başlayacak maçın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:57 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 12:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kayserispor Fenerbahçe maçı şifresiz izle | Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? FB maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, milli ara dönüşündeki ilk maçında Kayserispor'un konuğu olacak. Tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden ikisini Kayserispor karşısında elde eden sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Saint-Maximin, Kayserispor karşısında süre almayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Kartal, Karimi, Morte, Cardoso, Ramazan, Bahoken.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Nesyri.

47. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KAYSERİ'DE 24. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

TARİHİ SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
Buruk'tan şaşırtan hamle! O isim forvet olacak
DİĞER
İbo ile Güllüşah'ın Oya'sı Deniz Türkali, bakın kimin annesi! Kızı kendinden meşhur...
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı'dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım
Macarlardan Türkiye değerledirmesi
Kerem için bomba 'Barcelona' iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk: Onu hep hatırlayacağız Okan Buruk: Onu hep hatırlayacağız 11:47
F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu! F.Bahçe Beko zirvedeki yerini korudu! 11:44
Pole pozisyonu Russell'ın! Pole pozisyonu Russell'ın! 11:33
Lazio - Bologna maçı ne zaman? Lazio - Bologna maçı ne zaman? 11:21
Napoli - Roma maçı ne zaman? Napoli - Roma maçı ne zaman? 11:18
Torino - Monza maçı ne zaman? Torino - Monza maçı ne zaman? 11:14
Daha Eski
Como - Fiorentina maçı ne zaman? Como - Fiorentina maçı ne zaman? 11:11
Genoa - Cagliari maçı ne zaman? Genoa - Cagliari maçı ne zaman? 11:07
Alperen varsa galibyet var! Alperen varsa galibyet var! 11:01
Macarlardan Türkiye değerledirmesi Macarlardan Türkiye değerledirmesi 11:00
Nice - Strasbourg maçı ne zaman? Nice - Strasbourg maçı ne zaman? 10:38
Auxerre - Angers maçı ne zaman? Auxerre - Angers maçı ne zaman? 10:35