  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 13. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Kayserispor deplasmanında mücadele edecek. 4 eksikle sahaya çıkacak olan Kanaryanın hedefi, liderlik yolunda bir engeli daha puan kaybı yaşamadan aşmak. Direnç Tonusluoğlu'nun düdük çalacağı maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 09:51
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KAYSERİSPOR FENERBAHÇE MAÇI İZLE | Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Fenerbahçe, milli ara dönüşündeki ilk maçında Kayserispor'un konuğu olacak. Tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerden ikisini Kayserispor karşısında elde eden sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluk yolunda bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder ve Saint-Maximin, Kayserispor karşısında süre almayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Kartal, Karimi, Morte, Cardoso, Ramazan, Bahoken.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, Nesyri.

47. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KAYSERİ'DE 24. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

TARİHİ SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'dan tarihi transfer operasyonu! 3 bomba birden
Napoli'den G.Saray'a kötü haber!
DİĞER
Yüksek takipçili ünlülere büyük şok! 500 bin liralık cezalar...
Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesinde ifade sırası elebaşı Fıra Sarı'da!
Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer!
G.Saray Jakobs hakkında kararını verdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer! Beşiktaş'a Liverpool'dan ilaç gibi transfer! 09:38
Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak 09:33
Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman? Ipswich Town - Manchester United maçı ne zaman? 09:05
Southampton - Liverpool maçı ne zaman? Southampton - Liverpool maçı ne zaman? 09:01
Obst EuroLeague tarihine geçti Obst EuroLeague tarihine geçti 09:01
Kocaelispor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? Kocaelispor - Bandırmaspor maçı saat kaçta? 08:57
Daha Eski
Adanaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? Adanaspor - Sakaryaspor maçı saat kaçta? 08:54
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı saat kaçta? Esenler Erokspor - Çorum FK maçı saat kaçta? 08:51
Erzurumspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Erzurumspor - Karagümrük maçı saat kaçta? 08:47
Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş - Göztepe maçı ne zaman? 08:43
Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman? 08:41
Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? Konyaspor - Hatayspor maçı ne zaman? 08:37