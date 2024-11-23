Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu zorlu mücadeleden mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Kayserispor - Fenerbahçe maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Carole, Hasan Ali, Bourabia, Baran Ali, Kartal Kayra, Ramazan, Cardoso, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Mert Hakan, Tadic, Nesyr

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

47. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, ligde 47. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında daha önce bu kulvarda oynanan 46 maçta sarı-lacivertlilerin büyük üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe, rakibini 29 kez mağlup ederken, 9 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Kayserispor ise rakibini 8 karşılaşmada mağlup etti. İstanbul temsilcisi, söz konusu müsabakalarda 101 gol atarken, kalesinde 48 gol gördü.

KAYSERİ'DE 24. MAÇ

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkıyor. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

TARİHİ SKORLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı. Fenerbahçe, geçen sezon Kayserispor'la oynadığı iki maçı da kazandı. Kayseri'de oynanan müsabakayı 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, İstanbul'da da rakibine 3-0 üstünlük sağlamıştı.