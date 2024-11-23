Kayseri'de zafer peşinde

Fenerbahçe, milli ara dönüşünde bugün Kayserispor'la karşılaşacak. Lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde haftaya giriş yapan sarı-lacivertlilerde tek hedef; bu zorlu deplasmandan zaferle dönerek şampiyonluk yarışında bir engeli daha kayıpsız geçmek. RGH Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak ola bu müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Samet Çiçek ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev alacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takım bugün tarihinde ise 47'nci kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 46 maçta sarı-lacivertliler, 29 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar ise 8 mücadelede hanesine üç puanı yazdırdı. 9 maçta taraflar beraberliği bozamadı. Bu süreçte Fenerbahçe 101, Kayserispor 48 gol kaydetti.

KANARYA'DA 4 EKSİK VAR

Jose Mourinho'nun ekibinde Bellona Kayserispor maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Çağlar Söyüncü, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sakatlığını atlatan Cengiz Ünder'in yanı sıra Saint-Maximin de Kayseri kafilesine alınmadı.

KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon savunmasıyla da ön planda. Kazandığı 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Fenerbahçe, yalnızca 4 maçta gole engel olamadı. 11 maçta kaleyi koruyan Dominik Livakovic, 7 maçta kalesini gole kapattı ve bu alanda da zirvede yer alıyor. Fenerbahçe, 9 golle ligde en az gol yiyen takım.

7 FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti. Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda cezası nedeniyle rakibiyle İzmir'de yaptığı maçı 8-1, 2004-2005 sezonunda İstanbul'daki müsabakayı da 7-0 kazanarak lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.

DIŞ SAHADA 25 MAÇ YENİLMEDİ

Geçtiğimiz sezon deplasmanda namağlup olan Fenerbahçe, bu sezon da dış sahada kaybetmedi. Sarı- lacivertliler ligde oynadığı son 25 deplasman maçında 20 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sarı Kanarya, bu karşılaşmaların 23'ünde fileleri havalandırırken, 15 müsabakada ise kalesini gole kapatmayı başardı.

KAYSERİ'DE 24. RANDEVU

Kayserispor ile Fenerbahçe, Kayseri'de 24. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 23 müsabakada Fenerbahçe 11 galibiyet elde ederken, 6'şar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe, rakip fileleri 37 gol atarken, ev sahibi ekip 23 kez sevindi.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Kolovetsios, Carole, Kartal, Karimi, Morte, Cardoso, Ramazan, Bahoken

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Kostic, En-Nesyri