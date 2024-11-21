Oosterwolde, adaletsiz yaşadıklarını aktarıp, "Dikkatli olmak zorundayım. Türk futbolunda bizim için, Fenerbahçe için her şey adil değil. Böyle hissediyoruz. Bu yıllardır devam ediyor. Ben Fenerbahçe'de oynamaya başlamadan önce de vardı. Başkan bir şeylerin değişmesini istiyordu ve bunu da bizi Süper Kupa'dan çekerek yaptı" dedi.

HOŞUMA GİDİYOR

Geçen yıl Süper Kupa maçına çıkmamalarıyla alakalı konuşan Hollandalı futbolcu, "Oyuncular olarak bundan pişman olabilirsiniz çünkü bir kupa, ödül kazanabilirsiniz ama o anda kulübü ve kararını destekliyorsunuz. Biz de takım olarak kabul ettik" diye vurguladı. Süper Lig'deki maçlardan bahseden 23 yaşındaki oyuncu, "Maçlar sırasında çok fazla gerilim oluyor. Bundan biraz keyif alıyorum, hoşuma gidiyor" yorumunu yaptı.

MOURİNHO ÇOK İYİ HOCA

Jose Mourinho ile ilişkisini anlatan Jayden Oosterwolde, "Mourinho, taktik olarak çok iyi bir hoca. İnsan olarak da öyle. Çok fazla şaka yapıyor ama çok ciddi de olabiliyor. Bazen bir teknik direktörün taktiksel olarak çok iyi olduğunu ancak oyuncularıyla arasının iyi olmadığını söylerler ama Mourinho her ikisini de çok iyi yapabiliyor" diye konuştu.

RONALDO GİBİ GÖRÜLÜYORSUNUZ

İstanbul'da taraftarların çok ilgi gösterdiğini kaydeden Jayden Oosterwolde: "İstanbul harika bir yer. Futbol dışında yapabileceğiniz pek çok eğlenceli şey var. İnsanlar harika. İstanbul'da Ronaldo gibi görülüyorsunuz. Normalde sokakta yürüyemiyorum. Nereye gitsem fotoğraf çektirmek, konuşmak, sarılmak isteyen insanlar oluyor" bilgisini verdi.

Planım ayrılmaktı

Jayden Oosterwolde yaşadığı sakatlığın planlarına sekte vurduğunu aktarıp, "Sakatlandığınızda her şey bir süreliğine duruyor. Planım, kendimi göstermek ve ayrılmaktı. Bu plan suya düştü. Bununla mücadele etmeliyim. Her şey yoluna girecektir" dedi.

Tadic hayranlığı

Dusan Tadic'e övgüde bulunan Jayden Oosterwolde: "Dusan Tadic birlikte oynadığım oyuncular arasında en büyük isim değil ama onu tanıdığınızda ne kadar profesyonel olduğunu görüyorsunuz. Her gün en az iki saat spor salonunda çalışıyor. Tadic ile iyi ilişkim var. Beni de kendisiyle birlikte spor salonuna çekiyor" dedi.