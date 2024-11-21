FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı
Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e sürpriz talip çıktı. İtalya Serie A ekibi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken İsmail'in menajeriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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İtalyanlar'ın Ocak ayında başlayacak transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Bu sezon sarı lacivertli forma altında 15 maça çıkan milli oyuncu gol veya asist katkısı veremedi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. Fenerbahçe, yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu İsmail Yüksek'i 2020 yılında Gölcükspor'dan sadece 65 bin Euro'ya transfer etmişti.
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