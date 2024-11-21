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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

Fenerbahçe ve Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'e sürpriz talip çıktı. İtalya Serie A ekibi yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken İsmail'in menajeriyle görüşmelere başladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından İsmail Yüksek, İtalyan ekibi Bologna'nın radarından çıkmıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

Takvim'in haberine göre, İtalyan kulübü, son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettiren 25 yaşındaki orta saha için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

Bologna'nın geçtiğimiz günlerde İsmail Yüksek'in menajeri ile masaya oturduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

İtalyanlar'ın Ocak ayında başlayacak transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

Bu sezon sarı lacivertli forma altında 15 maça çıkan milli oyuncu gol veya asist katkısı veremedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyanlardan İsmail Yüksek'e kanca! Menajeri görüşmelere başladı

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek olan yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 14 milyon Euro. Fenerbahçe, yüksek bonservis beklentisi içinde olduğu İsmail Yüksek'i 2020 yılında Gölcükspor'dan sadece 65 bin Euro'ya transfer etmişti.

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