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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin Hacken formasını giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu canlı olarak takip ettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin o ismi yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu da belirtildi. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Devre arasında 8 numara pozisyonuna da transfer yapmayı planlayan Fenerbahçe, Cristian Medina konusunu henüz netleştiremedi.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre, Arjantinli yıldızla kesin olarak anlaşan ancak Boca Juniors'ın sürekli değişen istekleri nedeniyle imzaları attıramayan sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin, İsveç ekibi Hacken'de forma giyen Romeo Amane'yi canlı olarak takip ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerin son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Amane'nin ismi sezon başında Trabzonspor'la da anılmıştı.

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç futbolcu 2022 yılında bedelsiz olarak Hacken'e transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı.

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