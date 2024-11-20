Fenerbahçe'den sürpriz hamle! İzledikleri isim ortaya çıktı
Fenerbahçe izleme komitesinden bir ismin Hacken formasını giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu canlı olarak takip ettiği ortaya çıktı. Sarı lacivertlilerin o ismi yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu da belirtildi. İşte detaylar... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Sarı lacivertlilerin son dönemde gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çeken 21 yaşındaki Senegalli futbolcuyu yaklaşık 6 aydır gözlem altında tuttuğu belirlendi.
Geçtiğimiz günlerde sona eren İsveç Ligi'nde 28 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Amane'nin ismi sezon başında Trabzonspor'la da anılmıştı.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç futbolcu 2022 yılında bedelsiz olarak Hacken'e transfer oldu ve büyük bir çıkış yakaladı.
Romeo Amane'nin 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
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