FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler duyurdu! İşte Mourinho'nun gitmek istediği takım

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından ise "Fenerbahçe'den ayrıldığımda yapmam gereken en iyi şey, UEFA müsabakalarında oynamayan bir kulübe gitmek. Yani İngiltere'ye gitmeye hazırım. En alt sırasındaki ve iki yıl içinde bir teknik direktöre ihtiyaç duyan bir kulübe gitmeyi isterim." ifadelerini kullanarak İngiltere'ye dönüş sinyali vermişti.