FENERBAHÇE HABERİ - İngilizler duyurdu! İşte Mourinho'nun gitmek istediği takım
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başına göreve getirdiği Jose Mourinho ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. İngiliz basını, adı sık sık Newcastle United ile anılan Portekizli çalıştırıcının gitmek istediği takımı duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Deneyimli çalıştırıcı özellikle Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu.
"BÖYLE BİR LİGİ KİM İZLEMEK İSTER?"
Jose Mourinho, "Böyle bir ligi yurt dışında kim izlemek ister? Premier Lig, Fransa Ligi, Almanya Ligi, Portekiz Ligi, Hollanda Ligi yayınlanıyor. Bu ligi kim izler! Türkiye'ye gelme durumum oluştuktan sonra maçlara bakmaya başladım." demişti.
Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından ise "Fenerbahçe'den ayrıldığımda yapmam gereken en iyi şey, UEFA müsabakalarında oynamayan bir kulübe gitmek. Yani İngiltere'ye gitmeye hazırım. En alt sırasındaki ve iki yıl içinde bir teknik direktöre ihtiyaç duyan bir kulübe gitmeyi isterim." ifadelerini kullanarak İngiltere'ye dönüş sinyali vermişti.
Son günlerde Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'ye döneceği konuşulan Jose Mourinho ile ilgili ses getirecek bir iddia ortaya atıldı.
WEST HAM'A GİTMEK İSTİYOR
Ada basını, Portekizli çalıştırıcının West Ham United'ın başına geçmek istediğini yazdı.
Football Insider kaynaklı haberde, Mourinho'nun Julen Lopetegui'nin yerine geçmeye 'çok ilgi duyduğu' vurgulandı.
Adı Newcastle United ile de anılan 61 yaşındaki teknik adamın Newcastle'ın başına geçmesinin zor bir ihtimal olduğu çünkü İngiliz ekibinin Eddie Howe ile yola devam etmeyi düşündüğü aktarıldı.
Ayrıca Mourinho'nun West Ham United'ın başına geçme şansını kaçırmayacağı, Londra'da hala bir evi olduğu ve İngiltere'ye dönebileceği belirtildi.
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