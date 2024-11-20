  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe En iyisi Tadic

En iyisi Tadic

Süper Lig’de ilk 12 haftanın en iyi kanat oyuncusu Fenerbahçe’nin yıldızı Dusan Tadic oldu. Sırp oyuncu, RCS topla buluşma ve golle biten aksiyonda bulunma gibi istatistiklerde zirvede yer aldı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En iyisi Tadic

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'de ilk 12 haftalık periyodun en iyi kanat oyuncusu oldu. Geride kalan haftalarda 860 dakika sahada kalan Sırp yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Maç başına 0.6 gol atan Tadic, 3.8 de rakip ceza sahasında topla buluşma oranı yakaladı. Sırp oyuncu, golle biten atak aksiyonunda (0.3) ve kazanılan sahipsiz top mücadelesinde (1.2) zirvede yer aldı. İstatistikleri ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Dusan Tadic'e de aynı En-Nesyri gibi Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Ancak 35 yaşındaki Sırp yıldız, Arap yarımadasına gitmeye pek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe de Tadic'ten oldukça memnun ve oyuncunun sözleşmesini uzatmak için menajerini İstanbul'a çağırdı. Fenerbahçe, mevcut maaşı üzerinden 35'lik süper stara 1+1 yıllık kontrat önerecek.

İşte Osimhen'in özel maddesi! Taraftarlar heyecanla bekliyordu
G.Saray çıldırdı! Osimhen'in yanına Heung-min Son
DİĞER
En Son Babalar Duyar'ın Burger Ceren'i büyüdü anne oldu! İşte Jale Azaklı'nın son hali...
Adıyaman İndere'de deprem konutları için yoğun çalışma! 6 bin konut tamamlandı
F.Bahçe'nin izlediği 21'lik orta saha ortaya çıktı!
Osimhen için yeni formül!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Milli Takım'ın muhtemel rakipleri İşte Milli Takım'ın muhtemel rakipleri 02:24
Montella'dan zemin isyanı! Montella'dan zemin isyanı! 02:24
Milliler Karadağ'da kayıp! Milliler Karadağ'da kayıp! 02:24
Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri! Okan Buruk'tan flaş Mourinho sözleri! 02:24
Beşiktaş'ta Muçi şoku! Milli maçta... Beşiktaş'ta Muçi şoku! Milli maçta... 02:24
Genç millilerden kötü prova! Genç millilerden kötü prova! 02:24
Daha Eski
Icardi'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! Icardi'den taraftarı heyecanlandıran paylaşım! 02:24
F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi F.Bahçe'de çifte imza! Anlaşma an meselesi 02:24
Guardiola City ile devam dedi! Guardiola City ile devam dedi! 02:24
Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber! Afrika'dan Osimhen'i yıkan haber! 02:24
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi transfer çalımı! 02:24
Spor Bakanı Bak tribünde izledi Spor Bakanı Bak tribünde izledi 02:20