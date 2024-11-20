En iyisi Tadic

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Süper Lig'de ilk 12 haftalık periyodun en iyi kanat oyuncusu oldu. Geride kalan haftalarda 860 dakika sahada kalan Sırp yıldız, 6 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu. Maç başına 0.6 gol atan Tadic, 3.8 de rakip ceza sahasında topla buluşma oranı yakaladı. Sırp oyuncu, golle biten atak aksiyonunda (0.3) ve kazanılan sahipsiz top mücadelesinde (1.2) zirvede yer aldı. İstatistikleri ve performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Dusan Tadic'e de aynı En-Nesyri gibi Suudi Arabistan'dan talipler çıktı. Ancak 35 yaşındaki Sırp yıldız, Arap yarımadasına gitmeye pek sıcak bakmıyor. Fenerbahçe de Tadic'ten oldukça memnun ve oyuncunun sözleşmesini uzatmak için menajerini İstanbul'a çağırdı. Fenerbahçe, mevcut maaşı üzerinden 35'lik süper stara 1+1 yıllık kontrat önerecek.