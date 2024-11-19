Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan aldığı teklifle ilgili "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." yorumunu yaptı.