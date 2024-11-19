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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyu takımda görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 15:10
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim Anderson Talisca oldu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Yönetim, ülkemizde bir dönem Beşiktaş formasını da terleten Brezilyalı yıldızın transferi için Al-Nassr ile masaya oturdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Suudi Arabistan ekibinin de Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri'yi istediği ve iki futbolcu arasında takas olabileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Talisca transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ses getirecek bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

ZALEWSKI BOMBASI

İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Per Sempre Calcio'da yer alan haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı futbolcunun performansını değerlendirmek üzere İtalya'ya bir gözlemci gönderdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Nicola Zalewski geçtiğimiz günlerde Polonya basınıa yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan aldığı teklifle ilgili "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

22 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerle ilgiliyse Jose Mourinho ile görüşmediğini ve Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığı aktardı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor

Nicola Zalewski bu sezon Roma formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti.

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