Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi transfer çalımı! Mourinho ısrarla istiyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla beraber kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun adı Galatasaray ile de anılan yıldız futbolcuyu takımda görmek istediği öne sürüldü. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Suudi Arabistan ekibinin de Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Youssef En-Nesyri'yi istediği ve iki futbolcu arasında takas olabileceği iddia edildi.
Talisca transferi için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe ile ilgili ses getirecek bir iddia daha ortaya atıldı.
ZALEWSKI BOMBASI
İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin sezon başında Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba sarf ettiği Nicola Zalewski'yi kadrosuna katmak istediğini yazdı.
Per Sempre Calcio'da yer alan haberde, teknik direktör Jose Mourinho'nun Polonyalı futbolcunun performansını değerlendirmek üzere İtalya'ya bir gözlemci gönderdiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde 22 yaşındaki futbolcu için resmi teklif yapabileceği kaydedildi.
Nicola Zalewski geçtiğimiz günlerde Polonya basınıa yaptığı açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takımdan aldığı teklifle ilgili "Benim için zor bir durumdu çünkü ilk defa bu kadar önemli ve özel bir kulüpten teklif aldım. Ama bir futbolcunun hayatı böyledir. Benim için karar vermesi güç bir anda ancak şu anda Roma'ya odaklandım. Roma'da kaldığım için mutluyum." yorumunu yaptı.
22 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertlilerle ilgiliyse Jose Mourinho ile görüşmediğini ve Fenerbahçe'ye transferinin söz konusu olmadığı aktardı.
Nicola Zalewski bu sezon Roma formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti.
Polonyalı oyuncunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Zalewski'nin güncel piyasa değeriyse 12 milyon Euro.
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