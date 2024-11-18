FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

Everton, West Ham ve Newcastle United'la adı anılan Portekizli çalıştırıcı için şimdi de İngilizlerin eski kalecisi Robinson konuştu ve şunları söyledi: "Jose Mourinho, Premier Lig'den başka nereye gidebilir ki? Fenerbahçe-M.United maçındaydım ve basın toplantısına katıldım. Mourinho tam anlamıyla bir harikaydı.