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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Portekizli teknik adam için flaş ayrılık iddiaları ortaya atılırken İngilizlerin eski kalecisi Robinson, Mourinho'nun İngiltere'ye dönebileceğini açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için İngiltere'den gelen iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

Everton, West Ham ve Newcastle United'la adı anılan Portekizli çalıştırıcı için şimdi de İngilizlerin eski kalecisi Robinson konuştu ve şunları söyledi: "Jose Mourinho, Premier Lig'den başka nereye gidebilir ki? Fenerbahçe-M.United maçındaydım ve basın toplantısına katıldım. Mourinho tam anlamıyla bir harikaydı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

CHELSEA'YE GERİ DÖNMEYECEK
Manchester City, Liverpool ve Arsenal'e gitmeyecek. Chelsea ya da Tottenham'a geri dönmeyecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

Yeni fırsatlar çok az. Alt sıralarda yer alan kulüplerin birine gitmeyecek. Crystal Palace ya da Nottingham Forest gibi kulüpleri yöneteceğini hayal bile edemiyorum.

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

Nasıl söylerseniz söyleyin, Newcastle United sahip olduğu statü ve gördüğü ilgiyle Mourinho'nun uyum sağlayabileceği tek kulüp. Ne istediğini görebiliyorsunuz."

FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"

F.BAHÇE'DEN KİMSE ALAMAZ
Mourinho, geçtiğimiz haftalarda Sky Sport'a verdiği röportajda İngiltere'ye küme düşme tehlikesi olan bir takım için asla dönmeyeceğini söylemişti.

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