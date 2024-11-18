FENERBAHÇE HABERLERİ - İngiliz efsanesinden Mourinho yorumu! "Premier Lig'e dönecek"
Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe sezon başında dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu takımın başına getirmişti. Portekizli teknik adam için flaş ayrılık iddiaları ortaya atılırken İngilizlerin eski kalecisi Robinson, Mourinho'nun İngiltere'ye dönebileceğini açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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CHELSEA'YE GERİ DÖNMEYECEK
Yeni fırsatlar çok az. Alt sıralarda yer alan kulüplerin birine gitmeyecek. Crystal Palace ya da Nottingham Forest gibi kulüpleri yöneteceğini hayal bile edemiyorum.
Nasıl söylerseniz söyleyin, Newcastle United sahip olduğu statü ve gördüğü ilgiyle Mourinho'nun uyum sağlayabileceği tek kulüp. Ne istediğini görebiliyorsunuz."
F.BAHÇE'DEN KİMSE ALAMAZ
Mourinho, geçtiğimiz haftalarda Sky Sport'a verdiği röportajda İngiltere'ye küme düşme tehlikesi olan bir takım için asla dönmeyeceğini söylemişti.
Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "İki yıl boyunca kimse beni Fenerbahçe'den alamaz" sözlerini de sarf etmişti.
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