FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...
Savunma bekine takviye arayan Fenerbahçe, Polonyalı yıldıza yöneldi. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun da eski öğrencisi olan Nicola Zalewski’yi yakın takibine aldı. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında harekete geçilmesi gündemde.
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
İtalya basınına yansıyan haberlerde, Mourinho'nun yeniden Zalewski ile çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı.
MOURINHO SICAK BAKIYOR
Roma'da Polonyalı yıldızla çalışan Portekizli teknik adamın her iki kanatta oynayabilen genç oyuncunun ideal bir isim olduğunu düşündüğü vurgulandı.
Polonya Milli Takımı'nda da sol tarafta oynayan 22 yaşındaki yıldızın Mourinho ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Zalewski konusunda harekete geçebileceği dile getirildi. Ocak ayında önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
DİĞER