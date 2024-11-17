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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

Savunma bekine takviye arayan Fenerbahçe, Polonyalı yıldıza yöneldi. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun da eski öğrencisi olan Nicola Zalewski’yi yakın takibine aldı. Her iki kanatta da oynayabilen 22 yaşındaki futbolcu için ocak ayında harekete geçilmesi gündemde.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

Transfer çalışmaları için kapsamlı bir hazırlık yapan Fenerbahçe, savunma bekine takviye planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

Sarı-lacivertlilerde özellikle sol bekteki eksiklik sonrası hamle yapılması amaçlanıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

Ferdi Kadıoğlu'nun gidişi, Oosterwolde'nin şanssız sakatlığı sonrası sol bekte eksiklik yaşayan Jose Mourinho'nun, eski öğrencisiyle ilgilendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

İtalya basınına yansıyan haberlerde, Mourinho'nun yeniden Zalewski ile çalışmaya sıcak baktığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

MOURINHO SICAK BAKIYOR

Roma'da Polonyalı yıldızla çalışan Portekizli teknik adamın her iki kanatta oynayabilen genç oyuncunun ideal bir isim olduğunu düşündüğü vurgulandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ | Jose Mourinho'dan eski öğrencisine kanca! Ara transferde...

Polonya Milli Takımı'nda da sol tarafta oynayan 22 yaşındaki yıldızın Mourinho ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakabileceği aktarıldı.

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