Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi
Fenerbahçe, iç transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli isimleri Edin Dzeko ile yollarını ayırmak isterken, Dusan Tadic'le ise nikah tazelemek istiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Takvim'in haberine göre, Dzeko'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Bosna Hersek'e yakın olmak istediği gelen bilgiler arasında.
Yıldız forvet, Fener'le çıktığı 65 resmi maçta; 36 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.
Transfer olduğu günden bu yana saha içindeki katkılarıyla dikkat çeken Dusan Tadic de Fenerbahçe'deki performansıyla adeta büyülüyor.
Hücumda harikalar yaratan Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin oynadığı 76 resmi maçın 75'inde görev aldı. Tadic sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi.
Takımına 23 gol ve 23 asistlik skor katkısı veren 10 numara istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip.
35 yaşındaki futbolcu lider karakteriyle de takımın en önemli oyuncusu konumunda.
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