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Haberler Fenerbahçe Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Fenerbahçe, iç transferde hareketli günler yaşıyor. Sarı-lacivertliler, tecrübeli isimleri Edin Dzeko ile yollarını ayırmak isterken, Dusan Tadic'le ise nikah tazelemek istiyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Ocak'ta kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, gözünü iç transfere dikti. Sarı-Lacivertliler, 2 tecrübeli kaptanı ile ilgili kararını verdi.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Kanarya'nın sezon sonunda Dzeko ile yolları ayırma kararı aldığı belirtilirken; Tadic'le ise 2 yıllık yeni sözleşme yapılacağı öne sürüldü.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Öte yandan 2 yıldızın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Takvim'in haberine göre, Dzeko'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra ülkesi Bosna Hersek'e yakın olmak istediği gelen bilgiler arasında.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Yıldız forvet, Fener'le çıktığı 65 resmi maçta; 36 gol ve 13 asist yapma başarısı gösterdi.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Transfer olduğu günden bu yana saha içindeki katkılarıyla dikkat çeken Dusan Tadic de Fenerbahçe'deki performansıyla adeta büyülüyor.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Hücumda harikalar yaratan Sırp yıldız, Fenerbahçe'nin oynadığı 76 resmi maçın 75'inde görev aldı. Tadic sadece Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor mücadelesinde forma giymedi.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

Takımına 23 gol ve 23 asistlik skor katkısı veren 10 numara istatistiklerde de başarılı grafiğe sahip.

Dzeko'yla tamam Tadic'le devam! Fenerbahçe'de flaş iç transfer hamlesi

35 yaşındaki futbolcu lider karakteriyle de takımın en önemli oyuncusu konumunda.

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