FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ve A Milli Takımımızda sergilediği futbolla göz dolduran İsmail Yüksek için sürpriz bir takım devreye girdi. Haberin detayında 12 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları ifade edildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
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Correio de Manha'nın haberine göre Benfica, devre arası tranfser döneminde Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor.
dominiodebola'da yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan haberde Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin İsmail Yüksek ismini olumlu karşıladığı belirtildi.
Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin 12 milyon Avro'ya ulaşan tekliflere açık olduğu aktarılırken, Florentino Luis'e alternatif arayan Benfica'nın Bruno Lage'nin isteğini yerine getirmek için 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.
İsmail Yüksek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev aldı.
25 yaşındaki milli futbolcu, bu maçlarda 11 karşılaşmaya ilk 11'de başlarken gol ya da asist katkısı üretemedi.
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