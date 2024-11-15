  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de ve A Milli Takımımızda sergilediği futbolla göz dolduran İsmail Yüksek için sürpriz bir takım devreye girdi. Haberin detayında 12 milyon Euro'yu gözden çıkardıkları ifade edildi. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 14:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

Takıma katılacak oyuncular için hazırlıklar sürerken, diğer yandan da takımdaki futbolculara gelen transfer teklifleri değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla önemli kulüplerin radarına giren İsmail Yüksek'e Portekiz Ligi ekiplerindne Benfica'nın ilgisi sürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

Correio de Manha'nın haberine göre Benfica, devre arası tranfser döneminde Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

dominiodebola'da yer alan ve aspor.com.tr'den Enes Arslan haberde Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin İsmail Yüksek ismini olumlu karşıladığı belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli...

Söz konusu haberde Fenerbahçe'nin 12 milyon Avro'ya ulaşan tekliflere açık olduğu aktarılırken, Florentino Luis'e alternatif arayan Benfica'nın Bruno Lage'nin isteğini yerine getirmek için 10 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yayın bilgisi! Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı yayın bilgisi! 14:47
Doğan: Ertuğrul Doğan... Doğan: Ertuğrul Doğan... 14:35
Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? Mike Tyson vs Jake Paul maçı CANLI İZLE | Saat kaçta, hangi kanalda? 14:22
İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli... İsmail Yüksek'e talip var! Bonservis bedeli... 14:17
Karadağ - İzlanda maçı hangi kanalda? Karadağ - İzlanda maçı hangi kanalda? 13:18
Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? Türkiye - Galler maçı hangi kanalda? 13:21
Daha Eski
Andorra - Moldova maçı hangi kanalda? Andorra - Moldova maçı hangi kanalda? 13:25
Almanya - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? Almanya - Bosna Hersek maçı hangi kanalda? 13:27
Hollanda - Macaristan maçı hangi kanalda? Hollanda - Macaristan maçı hangi kanalda? 13:31
Arnavutluk - Çekya maçı hangi kanalda? Arnavutluk - Çekya maçı hangi kanalda? 13:34
İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda? İsveç - Slovakya maçı hangi kanalda? 13:36
Dev ödeme! 3.7 milyar lira... Dev ödeme! 3.7 milyar lira... 14:07