FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Dusan Tadic için yönetim kararını verdi. İlerleyen yaşını da düşünen sarı-lacivertli yöneticilerin planı belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda.
Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip.
Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydı.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı.
Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken Fenerbahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek.
Senelik 4 milyon Euro kazanan oyuncuya yönetim aynı rakamı önerecek.
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