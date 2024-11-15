FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda.

Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip.