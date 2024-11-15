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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği performansla dikkat çeken Dusan Tadic için yönetim kararını verdi. İlerleyen yaşını da düşünen sarı-lacivertli yöneticilerin planı belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 09:57
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FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı lacivertli takımdaki istikrarlı performansı dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Geçtiğimiz sezondan bu yana 76 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de, Tadic bu müsabakaların 75'inde sahada yer aldı.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Takımına 23 gol, 23 asistlik skor katkısı veren Sırp yıldız, diğer istatistiklerde de başarılı bir grafik sergiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Geçen sezon ligin en çok asist beklentisi yaratan oyuncusu olan Tadic, aynı zamanda ligin en büyük şans yaratan oyuncusu (30) konumunda.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Bu sezon ise ligin en yüksek reytingine (7.65) ulaşan Tadic, 2.7 ile en çok kilit pas atan futbolcu ünvanına sahip.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Hiç sakatlanmayan, kırmızı kart görmeyen tecrübeli yıldızın oynamadığı tek maç, geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor müsabakasıydı.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bu sezon sonunda kontratı bitecek olan Dusan Tadic'in kalması için temaslar da başladı.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken Fenerbahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek.

FENERBAHÇE HABERİ | Dusan Tadic için karar verildi! Sözleşmesi...

Senelik 4 milyon Euro kazanan oyuncuya yönetim aynı rakamı önerecek.

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