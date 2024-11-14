TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…
Fenerbahçe'de önce Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı ardından Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ile sol bek alarm verdi. Ocak ayında yapacakları takviye ile sezon hedeflerine odaklanmak isteyen sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatı ile yönünü İtalya'ya çevirdi. İşte aday isimler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sportif Direktör Mario Branco'nun ise bu adaylar ile ilgili zaman kaybetmeden çalışmalara başladığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de adaylardan ilki, Fiorentina'da forma giyen Fabiano Parisi. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Empoli'den transfer olmuştu.
10 milyon Euro bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sundu.
İkinci aday ise Lecce forması giyen Antonino Gallo. Parisi ile aynı yaştaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.
Bu sezon 13 maçta toplamda 1.074 dakika süre alan Gallo, 2 asist üretmeyi başardı. Oyuncunun güncel değeri ise 4.5 milyon Euro
Milliyet'te yer alan habere göre Branco, yakın zamanda İtalya'ya giderek iki oyuncu için kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak.
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