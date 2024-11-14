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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Fenerbahçe'de önce Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı ardından Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı ile sol bek alarm verdi. Ocak ayında yapacakları takviye ile sezon hedeflerine odaklanmak isteyen sarı lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun talimatı ile yönünü İtalya'ya çevirdi. İşte aday isimler… | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 09:30
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde sezonu lider bitirerek mutlu sona ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Öte yandan sarı lacivertlilerde Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığı ve Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sebebiyle sol bek alarm veriyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Portekizli çalıştırıcı, ara transfer döneminde bu problemi ortadan kaldırmak için yönetime İtalya'dan iki isim sundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Sportif Direktör Mario Branco'nun ise bu adaylar ile ilgili zaman kaybetmeden çalışmalara başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Fenerbahçe'de adaylardan ilki, Fiorentina'da forma giyen Fabiano Parisi. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Empoli'den transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

10 milyon Euro bedel ile transferi gerçekleşen oyuncu, bu sezon çıktığı 10 maçta 1 gol ve 1 asist katkısı sundu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

İkinci aday ise Lecce forması giyen Antonino Gallo. Parisi ile aynı yaştaki oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Bu sezon 13 maçta toplamda 1.074 dakika süre alan Gallo, 2 asist üretmeyi başardı. Oyuncunun güncel değeri ise 4.5 milyon Euro

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe’de İtalyan sol bek operasyonu! İki isimden biri…

Milliyet'te yer alan habere göre Branco, yakın zamanda İtalya'ya giderek iki oyuncu için kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak.

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