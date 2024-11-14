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Haberler Fenerbahçe Kaldığı yerden devam

Kaldığı yerden devam

Jose Mourinho idaresinde savunmacı yorumları yapılan Fenerbahçe, tam aksi şekilde golcü bir profil çizdi. Geçen sezon ligi 99 golle kapatan Kanarya, 11 maçta attığı 27 golle skorer bir görüntü verdi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Kaldığı yerden devam

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2024-25 sezonunda ilk 11 maçta 27 gol atarak skorer bir görüntü çizdi. Geçen sezon ligde 38 maçta 99 gol atarak tarihinin en golcü ikinci sezonunu yaşayan Fenerbahçe, adeta kaldığı yerden devam ediyor. Her ne kadar Jose Mourinho idaresinde savunmacı bir takım olduğu vurgulansa da özellikle ligde çizilen profil farklı bir durumu ortaya koyuyor. Ligde oynadığı 11 maçın tamamında gol atan Fenerbahçe, özellikle son 2 maçta 7 gol atarak olumlu bir tablo sergiledi. Sarı-lacivertliler, geçen sezon ligde 11 maç sonunda 31 gole ulaşmıştı. Bu sezon da 27 gole gelen Kanarya, bol gollü galibiyetleriyle de öne çıktı. Çaykur Rizespor'u 5-0 yenen, Sivasspor'u 4-0'la geçen, Alanyaspor'u 3-0'la deviren Mourinho'nun ekibi hücumda iyi işler çıkardı.

2.5 ORTALAMA TUTTURDU

Süper Lig'de 11 maçta 27 gol atan Fenerbahçe; maç başına 2.5 gol ortalaması tutturdu. Sarı- lacivertliler geçen sezon da maç başına 2.6 gol ortalamasıyla ligi tamamlamıştı. Fenerbahçe ayrıca bu sezon ligde maç başına 12.9 şut, maç başına 6.4 isabetli şutve maç başına 6 korner gibi istatistiklere de imza attı.

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