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Haberler Fenerbahçe Her maçta gol

Her maçta gol

Fenerbahçe bu sezon Avrupa ve ligde oynadığı her maçta gol atmayı başardı. Hiçbir maçını golsüz geçmeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri; ligde 27 kez sevinirken, Avrupa'da ise 13 gol buldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Her maçta gol

Fenerbahçe bu sezon Avrupa ve ligde oynadığı her maçta gol atmayı başardı. Hiçbir maçını golsüz geçmeyen Jose Mourinho'nun öğrencileri; ligde 27 kez sevinirken, Avrupa'da ise 13 gol buldu. Toplamda 19 resmi maça çıkan Kanarya, 40 gol kaydetti. Maç başına 2.1'lik gol ortalaması tutturuldu.

EN GOLCÜ DZEKO

Kanarya'da bu sezon gol yollarında en skorer isim Edin Dzeko oldu. Bosna-Hersek'li yıldız 19 resmi maçın tamamında oynayıp 11 gol attı, 2 asist yaptı. Edin Dzeko geçen sezon da 45 resmi maçta 24 gol ve 5 asistle takımın en skorer oyuncusu olmuştu.

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