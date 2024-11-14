Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Zenit maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milli ara sürerken kulüpler, hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Fenerbahçe ile Zenit kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.