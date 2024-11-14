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Haberler Fenerbahçe Ansu Fati sesleri

Ansu Fati sesleri

Sarı-lacivertliler, Ansu Fati için girişimlerini hızlandırıyor. Jose Mourinho’nun da yakından takip ettiği 22 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak istediği vurgulanıyor, kanat forvet için düşünülüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2024 Perşembe 06:50
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Ansu Fati sesleri

Fenerbahçe'de Ansu Fati sesleri yükselmeye başladı. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde hücum hattına bir takviye planladığı aktarıldı. İspanya'da yayın yapan Sport ve Mundo Deportivo'da yer alan haberlerde Jose Mourinho'nun Ansu Fati ismine sıcak baktığı, kadrosunda görmek istediği bildirildi. Barça'da istediği süreleri alamayan 22 yaşındaki yıldızın da Fenerbahçe'de Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak bakabileceği kaydedildi.

6 AY İÇİN

Kanat forvet transferi hedefleyen sarı-lacivertlilerin ocak ayı için Ansu Fati'yi ön plana çıkardığı aktarıldı. Fenerbahçe'nin genç yıldızı kiralamak istediği ve haziran ayına kadar maaşını ödemeye hazır olduğu ifade edildi. İlk etapta Barcelona'dan ayrılmak istemeyen ancak süre alamadığı için yeni bir takıma gitmek isteyen yıldız futbolcunun Hansi Flick'le görüşeceği aktarıldı. Hansi Flick'in 6 aylığına kiralık bir transfer izin verebileceği dile getirildi.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Ansu Fati'nin en önemli özelliklerinden biri hücumdaki çok yönlülüğü. 22 yaşındaki yıldız futbolcu kanat forvet, 10 numara ve ikinci forvet olarak şans bulabiliyor. Ansu Fati ayrıca her iki ayağını da başarıyla kullanabiliyor.

GEÇEN SEZON KİRALIKTI

22 yaşındaki Ansu Fati, geçtiğimiz sezon İngiltere'de Premier Lig'de Brighton forması giydi. Brighton'da 2023-2024 sezonunu kiralık olarak geçiren genç futbolcu 27 maçta 4 gol attı, 1 asist yaptı.

7 DEFA OYNADI

Barcelona'da bu sezon geri planda kalan Ansu Fati, 7 resmi maçta forma giydi. Genç yıldız, gol ya da asist katkısı yapamadı. Fati; La Liga'da 4 maçta 125 dakika süre alırken, Şampiyonlar Ligi'nde de 3 maçta ise 33 dakika sahada kaldı.

DÜN İDMANDA SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Ansu Fati, dün sabah Barcelona'nın antrenmanında sakatlandı. Barcelona'dan yapılan resmi açıklamada Fati'nin sağ dizinden sakatlandığı ve yaklaşık 4 hafta oynayamayacağı vurgulandı.

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