TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası önceliğini sol bek bölgesine verdi. Hollandalı oyuncunun sözleşmesini donduracak sarı lacivertliler listesine 4 yıldız ismi dahil etti. İşte Fenerbahçe'nin sol bek planı... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Sabah'ın haberine göre, Kostic'i zaman zaman sol önde kullanmak istediğini de belirtti.
Çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Bologna forması giyen Miranda, Lecce'de oynayan Gallo, Tottenham'dan Sergio Reguilón ve Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Reinildo Mandava ile ilk teması kurdu.
JUAN MIRANDA KİMDİR?
Sol bek adayları arasında öne çıkan Juan Miranda 24 yaşında. İtalya'da Bologna forması giyen İspanyol oyuncu, Real Betis'ten bedelsiz olarak bu kulübe geldi.
Kariyerine Real Betis altyapısında başladı. Oradan Barcelona U16'ya geçti. 2019- 20 sezonunda Barcelona A Takımına yükseldi. Sonrasında Schalke ve Real Betis'te kiralık oynadı.
Bu sezon Bologna ile 12 resmi maçta 777 dakika süre aldı. 2 asist üretti. Kariyerinin en uzun görevini Real Betis'te yaptı. 111 karşılaşmada görev aldı. 8 gol-11 asistlik katkı verdi.
GRIEZMANN VE TALISCA MALİYETLİ
Süper Lig'in en az gol (9) yiyen takımı olan Fenerbahçe, hücumda skor sayısını yukarı seviyeye çekmeyi hedefliyor.
Saint-Maximin'in çok fazla skor yapamaması, Szymanski'nin aylardır golü unutması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, forvet arkası için hem kanatlarda etkili olacak hem de gizli forvet gibi oynayabilecek bir futbolcu arayışı içerisine girdi.
Talisca, Griezmann, Dybala gibi dünyaca ünlü isimler transfer listesinde olsa da maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı F.Bahçe yönetimi başka seçenekler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.
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