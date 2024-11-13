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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Jayden Oosterwolde'nin sakatlığı sonrası önceliğini sol bek bölgesine verdi. Hollandalı oyuncunun sözleşmesini donduracak sarı lacivertliler listesine 4 yıldız ismi dahil etti. İşte Fenerbahçe'nin sol bek planı... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Fenerbahçe yönetimi, ara transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Fred'i yedeklemek için Boca Juniors forması giyen Medina'ya ocak ayında formayı giydirmeye kararlı olan sarı-lacivertliler, sol bek ve çok yönlü bir hücum oyuncusuyla transferi noktalamak hedefinde.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Teknik direktör Jose Mourinho, Oosterwolde'nin sezonu kapatması ve sözleşmesinin dondurulacak olması nedeniyle bir sol bek transferi istediğini yönetime bildirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Sabah'ın haberine göre, Kostic'i zaman zaman sol önde kullanmak istediğini de belirtti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Çalışmalara başlayan Fenerbahçe yönetimi, Bologna forması giyen Miranda, Lecce'de oynayan Gallo, Tottenham'dan Sergio Reguilón ve Atletico Madrid'de istediği süreleri bulamayan Reinildo Mandava ile ilk teması kurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

JUAN MIRANDA KİMDİR?

Sol bek adayları arasında öne çıkan Juan Miranda 24 yaşında. İtalya'da Bologna forması giyen İspanyol oyuncu, Real Betis'ten bedelsiz olarak bu kulübe geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Kariyerine Real Betis altyapısında başladı. Oradan Barcelona U16'ya geçti. 2019- 20 sezonunda Barcelona A Takımına yükseldi. Sonrasında Schalke ve Real Betis'te kiralık oynadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Bu sezon Bologna ile 12 resmi maçta 777 dakika süre aldı. 2 asist üretti. Kariyerinin en uzun görevini Real Betis'te yaptı. 111 karşılaşmada görev aldı. 8 gol-11 asistlik katkı verdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

GRIEZMANN VE TALISCA MALİYETLİ

Süper Lig'in en az gol (9) yiyen takımı olan Fenerbahçe, hücumda skor sayısını yukarı seviyeye çekmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Saint-Maximin'in çok fazla skor yapamaması, Szymanski'nin aylardır golü unutması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim, forvet arkası için hem kanatlarda etkili olacak hem de gizli forvet gibi oynayabilecek bir futbolcu arayışı içerisine girdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den sol bek için adaylar belirlendi! İşte o liste

Talisca, Griezmann, Dybala gibi dünyaca ünlü isimler transfer listesinde olsa da maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı F.Bahçe yönetimi başka seçenekler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda.

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