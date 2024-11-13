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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Fenerbahçe ile Zenit kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:10 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 15:30
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Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Zenit maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Milli ara sürerken kulüpler, hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Fenerbahçe ile Zenit kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Zenit maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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