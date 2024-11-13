FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler sezon başında gündemine aldığı Anderson Talisca'yı devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İşte Talisca transferinde son durumu... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında güç kazanmak için ka drosunu çok önemli bir yıldızla takviye etmeyi planlıyor.
Bu hedef doğrultusunda bir liste oluşturan Sarı-Lacivertliler'in en büyük hedefinin Anderson Talisca olduğu belirtiliyor.
KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI
Sportif direktör Mario Branco geçtiğimiz günlerde Suudi kulübü Al Nassr'la görüşerek Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili bilgi almıştı.
Branco'nun şimdi de Talisca'nın menajeriyle randevulaştığı öğrenildi.
Alınan bilgilere göre Branco kısa süre içinde Carlos Leite ile Lizbon'da yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Bu kritik zirvede Talisca'nın Suudi Arabistan'daki durumu ve kariyer planlaması masaya yatırılacak.
Suudi basını, Al Nassr'ın yeni transfer yapmak için Talisca'nın ayrılığına sıcak baktığını sık sık dile getiriyor.
Takvim'de yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro'luk maaşının tamamının karşılaşması halinde Al Nassr'ın 5 aylık kiralamaya sıcak bakacağı da iddia ediliyor.
Fenerbahçe yönetimi Talisca ile ilgili ekonomik şartları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.
DİĞER