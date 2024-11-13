FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Sarı-lacivertli ekip, şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve 'skorer 10 numara' olarak belirlendi.

Kanarya'da her iki pozisyon için de alternatifli bir liste hazırlandı. Sportif direktör Branco, bu listedeki isimler için çalışmalara başladı.