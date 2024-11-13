  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için düğmeye basıldı. Sarı lacivertliler sezon başında gündemine aldığı Anderson Talisca'yı devre arasında kadrosuna katmak istiyor. İşte Talisca transferinde son durumu... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Fenerbahçe, ligin ilk devresini minimum kayıpla bitirip ara transfer döneminde bombaları patlatmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Sarı-lacivertli ekip, şu anda kesin iki takviye yapılacak bölgeler sol bek ve 'skorer 10 numara' olarak belirlendi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Kanarya'da her iki pozisyon için de alternatifli bir liste hazırlandı. Sportif direktör Branco, bu listedeki isimler için çalışmalara başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında güç kazanmak için ka drosunu çok önemli bir yıldızla takviye etmeyi planlıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Bu hedef doğrultusunda bir liste oluşturan Sarı-Lacivertliler'in en büyük hedefinin Anderson Talisca olduğu belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

KULÜPLE GÖRÜŞME YAPILDI
Sportif direktör Mario Branco geçtiğimiz günlerde Suudi kulübü Al Nassr'la görüşerek Brezilyalı yıldızın son durumuyla ilgili bilgi almıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Branco'nun şimdi de Talisca'nın menajeriyle randevulaştığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Alınan bilgilere göre Branco kısa süre içinde Carlos Leite ile Lizbon'da yüz yüze görüşme gerçekleştirecek. Bu kritik zirvede Talisca'nın Suudi Arabistan'daki durumu ve kariyer planlaması masaya yatırılacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Suudi basını, Al Nassr'ın yeni transfer yapmak için Talisca'nın ayrılığına sıcak baktığını sık sık dile getiriyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Takvim'de yer alan habere göre; 30 yaşındaki futbolcunun 10 milyon Euro'luk maaşının tamamının karşılaşması halinde Al Nassr'ın 5 aylık kiralamaya sıcak bakacağı da iddia ediliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Talisca transferinde dev kapışma! Mourinho ve Branco...

Fenerbahçe yönetimi Talisca ile ilgili ekonomik şartları oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.

Osimhen planı ortaya çıktı! 60 milyon Euro...
Mourinho eski öğrencisini ikna etti!
DİĞER
Kuruluş Osman’da sıkıyönetim ilan ediyor! Büyük savaş başlıyor!
Yasa dışı bahis suçundan ev hapsi verilmişti | Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı: Kumardan nefret ederim
Sol bek için adaylar belirlendi!
G.Saray'da Pogba sürprizi! İşte Okan Buruk'un transfer kararı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! 01:07
VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! 01:07
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu Beşiktaş Futbol A.Ş.’de görev dağılımı belli oldu 01:01
VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! VakıfBank Portekiz'de rahat kazandı! 01:06
Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! Panathinaikos taraftarından Filistin'e destek! 01:07
Daha Eski
Montella için ayrılık çanları! Montella için ayrılık çanları! 00:29
Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye... Arda Güler için bomba gelişme! F.Bahçe'ye... 00:29
Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu Osimhen'e şaşırtan talip! Bunu kimse beklemiyordu 00:29
Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı! Dünya Kupası'nda skandal Messi kararı! 00:29
Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı! Milli takım aday kadrosundan çıkarıldı! 00:29
Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda Kent bin pişman! Şimdi 1. Lig yolunda 00:30