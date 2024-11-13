  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe eğitim bursu verilen çocuklarla buluştu

Fenerbahçe eğitim bursu verilen çocuklarla buluştu

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve futbolcular, Türk Eğitim Derneği’nin çocuklarıyla bir araya geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 20:57 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2024 Çarşamba 21:09
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe eğitim bursu verilen çocuklarla buluştu

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Jose Mourinho ve futbolcularla bir araya gelen TED bursiyeri çocuklar, unutulmaz bir gün yaşadılar. Antrenman öncesi çocuklarla buluşan ve sohbet eden Portekizli teknik adam ve tüm futbolcular, bol bol fotoğraf çektirdiler.

Ayrıca Fenerbahçe'nin burs verdiği ve bugün tesislere gelemeyen Hataylı çocukların çizdikleri resimler ve yazdıkları duygusal mektuplar da teknik direktör Jose Mourinho'ya armağan edildi. Mourinho çocuklara teşekkür ederken, onların yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi ve Hataylı çocuklar tarafından hazırlanan resimleri ve mektupları saklayacağını söyledi.

Yönetim kurulu üyesi Eren Dişli de Fenerbahçe'nin bugünü çocuklara yaşatmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Öte yandan sarı-lacivertli kulüp, Türk Eğitim Derneği'nin çocuklarına Fenerbahçe atkıları takdim etti.

BURS KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

Fenerbahçe'nin iki sezondur hayata geçirdiği geleneksel eğitim bursunu, bu sezon teknik direktör Jose Mourinho'nun öncülüğünde, "Çocuklar için Hayallerimiz BİR" diyerek hayata geçirmişti. Bu adım kapsamında ilk adımı Portekizli teknik adamın yazdığı mektubu ile atılan kampanyaya sarı-lacivertli futbolcular da destek olmuş; ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği ile 6 Şubat deprem felaketinden etkilenen çocuklarımız için burs kampanyası başlatılmıştı.

REKLAM - Vakıf Katılım
Hakan'dan G.Saray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi?
DİĞER
SON DAKİKA: Montella için ayrılık iddiası! Sözleşmesindeki özel maddeden yararlanacaklar
Savcılık harekete geçti: Ankara'daki konser vurgununa soruşturma! | İlçeleri de kapsayacak
Okan Buruk'a İtalya'dan teklif!
Dünya devi Davinson'u istiyor! Osimhen'in bonservisi...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Hakan'dan G.Saray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi? Hakan'dan G.Saray sözleri! Transferi neden gerçekleşmedi? 21:01
F.Bahçe burs verdiği öğrencilerle buluştu F.Bahçe burs verdiği öğrencilerle buluştu 20:57
Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi Keçiörengücü'nde Erkan Sözeri dönemi 18:39
Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı Zalewski'den G.Saray itirafı! Teklifi neden reddetiğini açıkladı 19:14
Türkiye-Galler maçına İspanyol hakem Türkiye-Galler maçına İspanyol hakem 19:35
Trabzonspor'da A. Demirspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da A. Demirspor maçı hazırlıkları 20:01
Daha Eski
F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! F.Bahçe'de şoke eden sakatlık! 16:26
F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! F.Bahçe'de o futbolcunun yeni adresi hayrete düşürdü! 16:36
Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi! 16:42
Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! Okan Buruk'a İtalya'dan teklif! 18:04
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü belli oldu! 18:07
F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor F.Bahçe transferde gözünü kararttı! Mourinho Barça'nın yıldızını istiyor 18:12