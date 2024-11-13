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Çağlar 6 maç kaçıracak
Sivasspor mücadelesinin 10'uncu dakikasında Koita ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün çekilen MR'ında sol diz iç yan bağda gerilme ve ödem tespit edilmişti. Milli futbolcunun tedavisine hemen başlansa da bir süre formasından uzak kalacak. Çağlar'ın Ocak 2025'te sahalara dönmesi planlanıyor. Tecrübeli stoper, bu süre içinde oynanacak olan Kayserispor, Slavia Prag, Gaziantep FK, Beşiktaş, Athletic Bilbao ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek. 5 Ocak'taki Hatay maçında ise kadroda olacak.
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