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Haberler Fenerbahçe Rekor kırdı

Rekor kırdı

Kanarya, Sivas maçında istatistikleri alt üst etti. Fenerbahçe, Sivas maçıyla birlikte rekor kırdı. Rakip ceza sahasında topla tam 45 kez buluşan sarı-lacivertliler, 3.26’lık da gol beklentisi oluşturdu

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Rekor kırdı

AZ Alkmaar deplasmanından mağlubiyetle dönen ve taraftarını kahreden Fenerbahçe, Sivasspor karşısında sergilediği performansla kendisini affettirdi. Sarı-lacivertliler, bu maçtaki performansıyla takdir kazanırken, aynı anda bu sezon bir rekor da kırdı. Jose Mourinho'nun öğrencileri Kadıköy'de çıktıkları bu maçta rakip ceza sahasında tam 45 kez buluştu ve bu sezon rakip ceza sahasında en fazla topla buluştuğu karşılaşmayı oynadı

BEKLENTİYİ ARTIRIYOR

Fenerbahçe, bu mücadelede ayrıca 3.26'lık da gol beklentisi yakaladı. Sivas'a da 0.96'lık beklenti veren sarı-lacivertliler, AZ Alkmaar maçında da 2.32'lik bir xG oranı tutturmuştu. Trabzonspor mücadelesinde de 2.14'lük ortalamayla oynayan Fenerbahçe, her karşılaşmada bu oranı artırdı ve ilerleyen maçlarda çok daha iyi olacağının sinyallerini verdi. F.Bahçe, hem oyun hem de istatistik olarak kendini geliştiriyor.

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