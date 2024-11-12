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Haberler Fenerbahçe Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig, milli aranın ardından 13. hafta maçlarıyla devam edecek. İlk maçında Kayseri deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, zirve yarışı için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 13:36
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle heyecan kaldığı yerden devam edecek. Zirve yarışında kritik yerde olan Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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