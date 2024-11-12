Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Kayserispor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de milli aranın sona ermesiyle heyecan kaldığı yerden devam edecek. Zirve yarışında kritik yerde olan Fenerbahçe, Kayserispor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fenerbahçe maçı 23 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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