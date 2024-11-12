  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kale değil duvar

Kale değil duvar

Fenerbahçe ligde kazandığı 8 maçın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Sarı lacivertliler, ayrıca Süper Lig’in en az gol yiyen takımı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kale değil duvar

Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek milli araya moralli giren Fenerbahçe, bir maçta daha kalesini gole kapatmayı başardı. Sezona 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle startı veren sarı-lacivertliler, ardından aldığı 8 galibiyetin 7'sinde kalesinde gol görmedi. Rize'yi 5-0, Alanya'yı 3-0, Kasımpaşa'yı 2-0, Antalyaspor'u 2-0 ve Bodrum'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, Sivas'a da gol şansı tanımadı. Jose Mourinho'nun öğrencileri bu sezon bir tek Trabzonspor'u 3-2 yendiğinde kalesinde gol gördü. Bu goller de penaltıdan geldi. Sezonun geride kalan kısmında ligde oynadığı 11 maçta da kalesinde 9 gol gören sarı-lacivertliler, en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

EN FAZLA GOL ATAN 2. TAKIM FENERBAHÇE

Bu sezon, rakip ağları 27 kez havalandıran Fenerbahçe, ligde en çok gol atan 2'nci takım. En çok gol atan takım ise 32 golle Galatasaray oldu.

G.Saray'dan Chiesa bombası!
Fenerbahçe'den dev transfer!
DİĞER
Fenerbahçe'den Osimhen bombası! Süper Lig'de yer yerinden oynayacak
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi | Türkiye'den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?
G.Saray'dan sezonun yıldızına tarihi zam!
F.Bahçe'den Osimhen hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var 00:36
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:01
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:00
Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! 23:44
Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42
İngiliz basınından Mourinho'ya veto! İngiliz basınından Mourinho'ya veto! 23:42
Daha Eski
Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum 23:42
Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... 23:42
G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! 23:42
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! 23:42
F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 23:42
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! 23:42