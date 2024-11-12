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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe an itibariyle yeni sezonda istenilen başarıya ulaşamazken sarı-lacivertlilerde o futbolcu da geride kalan sezonki performansını aratıyor. İşte Kanarya'nın yıldızı ile ilgili flaş gerçek...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 11:25
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Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Fenerbahçe bu sezon uzun yıllardır hasret kaldığı Süper Lig şampiyonluğuna Jose Mourinho yönetiminde mutlaka ulaşmak istiyor.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Diğer yandan sarı-lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarının da gelmesi planlanıyor.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Kanarya'da bu nedenle yaz transfer döneminde kadroya pek çok yıldız takviye edilmişti.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Sarı-lacivertlilerde an itibariyle sahada oynanan futbol ve alınan sonuçlar taraftarları memnun edebilmiş değil.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Kanarya Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın sahip olduğu 31 puanın ardından ligde 26 puanla 2. sırada yer alıyor.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

36 takımın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5 puanla 21. sırada bulunuyor.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Sarı-lacivertlilerde bu istatistikler dikkat çekerken o futbolcu ise geçen sezonki başarılı performansını aratıyor.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

2023-2024 sezonu başında 4 yıllık sözleşme imzalanan Sebastian Szymanski, bu sezon beklentilerin altında kaldı. İlk döneminde gösterdiği performans ve skora katkısıyla sarı-lacivertli takımda ön plana çıkan isimlerden olan Szymanski, geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında 9 gol, 7 asistlik performans sağladı.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Sezonu da 10 gol, 11 asistle tamamlayan orta saha oyuncusu sarı kart cezası nedeniyle 1 maç kaçırırken, 37 mücadelede sahada yer aldı.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Szymanski, yeni sezon itibarıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da değişilmez oyuncularından oldu. Polonyalı futbolcu, Mourinho'nun oyun şablonu ve taktiğinde her zaman kendisine yer buldu.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

25 yaşındaki futbolcu 10'u ilk 11 olmak üzere 11 lig maçının tamamında forma giydi. Szymanski, performans ve skor katkısı olarak ise geçen sezonun çok gerisinde kaldı.

Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Süper Lig'de henüz gol atamayan Szymanski, 2 kez arkadaşlarına gol pası verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maça çıkan Szymanski, 1 gol, 1 asistle oynarken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise skor katkısı yapamadı.

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