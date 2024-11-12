Fenerbahçelileri hayrete düşürdü! O futbolcunun eski halinden eser yok

Szymanski, yeni sezon itibarıyla takımın başına geçen Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da değişilmez oyuncularından oldu. Polonyalı futbolcu, Mourinho'nun oyun şablonu ve taktiğinde her zaman kendisine yer buldu.

25 yaşındaki futbolcu 10'u ilk 11 olmak üzere 11 lig maçının tamamında forma giydi. Szymanski, performans ve skor katkısı olarak ise geçen sezonun çok gerisinde kaldı.