Amrabat ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Fiorentina'dan 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat, gün geçtikte ritmini bulmaya ve kalitesini göstermeye başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Faslı oyuncu, savunma katkısının yanı sıra son haftalarda hücumda da oldukça etkili... Fenerbahçe'deki ilk skor katkısını 3 Ekim'deki Twente maçında yapan Amrabat, Tadic'in golünün hazırlayıcısı olmuştu.

KARİYER REKORU KIRACAK

Faslı yıldız, 27 Ekim'deki Bodrum karşılaşmasında da ligdeki ilk asistini yaptı. Amrabat, ilk golünü ise Trabzon derbisinde kaydetti. Uzatma anlarında attığı golle, sarı-lacivertlilere üç puanı getirdi. Yükselen grafiğini Sivas karşısında da sürdüren Amrabat, bu maçta muhteşem bir gole imza attı. Bu gol, Amrabat için ayrı bir anlam ifade ediyor. Tecrübeli orta saha bu golle birlikte kariyerinde ilk kez üst üste bir maçta gol attı. Bir gol daha atarsa, kariyerdeki en golcü sezonunu yaşayacak.