  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Amrabat ilki yaşadı

Amrabat ilki yaşadı

Trabzonspor derbisinde üç puanı getiren Amrabat, Sivasspor karşısında da ağları sarstı. Faslı orta saha kariyerinde ilk kez üst üste iki maçta gol attı. Amrabat ayrıca bir gol daha atarsa futbol yaşantısında bir sezonda ilk defa üç kez gol sevinci yaşamış olacak

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Amrabat ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Fiorentina'dan 13 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Sofyan Amrabat, gün geçtikte ritmini bulmaya ve kalitesini göstermeye başladı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Faslı oyuncu, savunma katkısının yanı sıra son haftalarda hücumda da oldukça etkili... Fenerbahçe'deki ilk skor katkısını 3 Ekim'deki Twente maçında yapan Amrabat, Tadic'in golünün hazırlayıcısı olmuştu.

KARİYER REKORU KIRACAK

Faslı yıldız, 27 Ekim'deki Bodrum karşılaşmasında da ligdeki ilk asistini yaptı. Amrabat, ilk golünü ise Trabzon derbisinde kaydetti. Uzatma anlarında attığı golle, sarı-lacivertlilere üç puanı getirdi. Yükselen grafiğini Sivas karşısında da sürdüren Amrabat, bu maçta muhteşem bir gole imza attı. Bu gol, Amrabat için ayrı bir anlam ifade ediyor. Tecrübeli orta saha bu golle birlikte kariyerinde ilk kez üst üste bir maçta gol attı. Bir gol daha atarsa, kariyerdeki en golcü sezonunu yaşayacak.

F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var
Fenerbahçe'den dev transfer!
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda Mahir, Canfeza’nın kendisini gerçekten istemediğine inandı!
Başkan Erdoğan, COP29 Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'a geldi | Türkiye'den üst düzey katılım: Hangi konular ele alınacak?
G.Saray'dan sezonun yıldızına tarihi zam!
F.Bahçe'den Osimhen hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var F.Bahçe'den Ada çıkarması! Hedefte 2 isim var 00:36
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:01
Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." Kerem'den G.Saray sözleri! "İnsan evinden ayrılır ama..." 00:00
Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! Mehmet Topal’lı Petrolul Ploieşti dolu dizgin! 23:44
Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! Süper Lig'de 12. haftanın VAR kayıtları açıklandı! 23:42
İngiliz basınından Mourinho'ya veto! İngiliz basınından Mourinho'ya veto! 23:42
Daha Eski
Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum Ferdi'den kötü haber! İşte sakatlığındaki son durum 23:42
Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... Dünyanın en ateşli statları açıklandı! Zirve Türkiye'den... 23:42
G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! G.Saray'ı tedirgin eden Osimhen gelişmesi! 23:42
Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! Beşiktaş'tan Maccabi Tel Aviv maçı hakkında açıklama! 23:42
F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı F.Bahçe'nin yıldızı Milli Takım kadrosundan çıkarıldı 23:42
Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! Avrupa Ligi'nde şampiyonluk ihtimalleri açıklandı! 23:42