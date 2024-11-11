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Haberler Fenerbahçe Sen hep bizimlesin

Sen hep bizimlesin

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe, Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi. Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı. İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Sen hep bizimlesin
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında, Fenerbahçe, Sivasspor karşılaşması öncesinde anma organizasyonu düzenledi. Takımların ısınmaları sırasında Ülker Stadı'nda, Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalındı. Karşılaşma başlamadan önce tribünlerde Atatürk'ün anıldığı pankartlar açıldı. İki takım futbolcuları sahaya üzerinde "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı, Özlem ve Minnetle Anıyoruz." yazılı pankartla çıktı. Karşılaşma öncesinde stadyumda çalınan sirenler eşliğinde 1 dakikalık saygı duruşundu bulunuldu.
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